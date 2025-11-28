彰化彰南路15處庇護島 半年被撞11次

原本固定在庇護島上的四支交通桿計畫移往路面固定，加強辨識度。（資料照）

工務段展開大改造 路口將劃設導引線 島上交通桿移到路面

彰化市彰南路十五處路口增設行人庇護島，不料半年來發生十一輛車衝撞庇護島的事故，其中彰南路一段二一五巷口甚至撞了三、四次，有人狂酸庇護島是「三寶檢測器」，但也有人質疑設計有問題，公路局彰化工務段為此將展開庇護島大改造，除計畫在十五處路口劃設導引線，並將原本在庇護島上的交通桿移到路面，增加防護面積與辨識度。

請繼續往下閱讀...

彰南路一段與215巷口 撞了3、4次

警方統計，彰南路庇護島事故最頻繁的熱點位於彰南路一至三段，其中彰南路一段與二一五巷口，曾在短短兩小時內，同一座庇護島連續被三輛汽車撞擊，連交通標誌牌都被撞斷；五到十月間沿線又發生六起車輛「騎」上庇護島事故；本月十一、十七日再發生車輛衝撞庇護島，累計事故件數高達十一次；由於庇護島頻頻被撞，警方據報派員到場處理，員警也不禁納悶「怎麼又撞了」，此處也成為地方交通討論的熱點區域之一。

民眾認為庇護島設計有瑕疵

地方民眾對於彰南路庇護島接連遭撞事件直呼「早已見怪不怪了」，有人說這凸顯了用路人駕車習慣就是愛「切西瓜」，行人庇護島是為了保護行人，是很好的構想，馬路三寶的駕照是用「雞腿換來的」，應該要收回；不過也有民眾認為庇護島設計有瑕疵，夜間辨識度不佳；另外則有人認為，為維護行人安全，庇護島設置確實有其必要，但相關標識應該更明顯，提醒駕駛人留意，否則類似撞擊庇護島事件恐將層出不窮。

工務段︰依規範設置 也有警示設施

公路局彰化工務段段長廖志彬表示，庇護島都依規範設置，也都有施設警示設施；他們已研議在這十五處庇護島劃設車輛導引線，讓車輛在迴轉及轉彎時能有所依據。

另外，原本固定在庇護島上的四支交通桿，也將移往路面固定，加強辨識度；用路人行經路口要小心慢行，注意路口交通設施狀態，避免因未注意或疏忽而撞上。

彰南路庇護島半年十一度遭撞，地方議論紛紛。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法