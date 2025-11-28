為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梓官赤崁海濱音樂市集 明迎賓

    2025/11/28 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    高雄海線潮旅行壓軸場、十一月廿九日將由梓官赤崁海濱音樂市集上陣，共四十一攤美食及四組音樂團體演出，邀大家吹海風賞夕陽、聽音樂嘗美食。

    觀光局說明，四組音樂團體分別為曲風多元的「溫蒂漫步」、歌聲療癒的「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」，活動當天還可現場報名「赤崁聚落導覽」遊程，參加即贈一百元市集券及梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」乙包。

    觀光局長高閔琳表示，北高雄海線觀光資源豐富，不僅農業、漁業發達，更擁有深厚文化底蘊，「蚵子寮漁港」是台灣十大魅力漁港，新鮮現撈漁獲聞名全台，除可參觀魚貨直銷拍賣，採購新鮮水產，剛落成的「蚵子寮海洋漁業親子館」也是民眾假日出遊好去處。

    高閔琳表示，這次「海線潮旅行音樂市集」邀請許多在地店家，包括梓官海線青年品牌「誰的咖啡 Hu’s Coffee」、「万嘉棠」手工魚丸、「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」、「梓官區漁會」等在地業者。

    觀光局提醒，因梓官赤崁聚落為傳統漁村，聚落巷道狹窄且停車空間有限，建議民眾共乘前往或步行入場，如民眾需自行開車，可將車輛停放於蚵寮國小後方海堤，再步行至活動現場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播