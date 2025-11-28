梓官赤崁海濱音樂市集 明迎賓

高雄海線潮旅行壓軸場、十一月廿九日將由梓官赤崁海濱音樂市集上陣，共四十一攤美食及四組音樂團體演出，邀大家吹海風賞夕陽、聽音樂嘗美食。

觀光局說明，四組音樂團體分別為曲風多元的「溫蒂漫步」、歌聲療癒的「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」，活動當天還可現場報名「赤崁聚落導覽」遊程，參加即贈一百元市集券及梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」乙包。

觀光局長高閔琳表示，北高雄海線觀光資源豐富，不僅農業、漁業發達，更擁有深厚文化底蘊，「蚵子寮漁港」是台灣十大魅力漁港，新鮮現撈漁獲聞名全台，除可參觀魚貨直銷拍賣，採購新鮮水產，剛落成的「蚵子寮海洋漁業親子館」也是民眾假日出遊好去處。

高閔琳表示，這次「海線潮旅行音樂市集」邀請許多在地店家，包括梓官海線青年品牌「誰的咖啡 Hu’s Coffee」、「万嘉棠」手工魚丸、「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」、「梓官區漁會」等在地業者。

觀光局提醒，因梓官赤崁聚落為傳統漁村，聚落巷道狹窄且停車空間有限，建議民眾共乘前往或步行入場，如民眾需自行開車，可將車輛停放於蚵寮國小後方海堤，再步行至活動現場。

