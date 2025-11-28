為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市府網站 近1年遭駭526萬次

    2025/11/28 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高市府網站近一年被駭逾五二六萬次；市府表示，近幾年陸續汰除不必要網站，辦活動也不用府外網站。圖為市府一九九九服務中心。（記者王榮祥攝）

    高市府網站近一年被駭逾五二六萬次；市府表示，近幾年陸續汰除不必要網站，辦活動也不用府外網站。圖為市府一九九九服務中心。（記者王榮祥攝）

    研考會佔38%最高 多來自境外 主要目的讓系統當機 非竊取資料

    高雄市政府網站近一年遭駭客攻擊逾五二六萬次，其中以研考會逾二〇二萬次、佔卅八％最高；研考會分析攻擊事件多來自境外，主要目的是讓系統當機。

    研考會被攻擊逾202萬次

    高市議員林智鴻昨總質詢時指出，網路世代許多工作都跟資訊緊密結合，卻也衍生許多困擾，他注意到市府各局處網站常被駭客攻擊，去年八月到今年十月中旬累計被害次數逾五二六萬次。

    他進一步檢視，市府被駭率最高的研考會、逾二〇二萬次、佔卅八％，二到四名分別為警察局、民政局、行政暨國際處、交通局，擔心若個資或機密文件被盜取，會造個人資料被濫用、甚至公務機關行政紊亂。

    林智鴻同時提及藍白財劃法惡修後，造成高雄資安經費補助驟減，擔心影響整體資安維護，要求市府應正視問題、保持警戒、設法籌措經費，不斷強化資訊安全。

    市府︰辦活動不用府外網站

    副市長李懷仁答詢說，會參考議員的提醒與建議，市府近幾年已陸續汰除不必要的網站，辦活動也不使用府外網站、減少風險。

    研考會主委陳博洲說明，研考會被駭頻率最高，是因為擔綱市府網站供給的主要單位角色；他分析相關攻擊事件初判多來自境外，主要目的是造成系統當機和相關困擾，而非直接竊取資料。

    但研考會也注意到外縣市曾有衛生機關網站被攻擊後、衍生個資外洩疑慮，列為市府管控資安的加強方向。

    陳博洲表示，目前資安維護大致分兩個原則、三個管理，兩原則就是向上集中管理和分層備員，以提高管理效率和安全性；三個管理大致就是事前防禦、事中應變和事後復原，強調對相關攻擊的應對措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播