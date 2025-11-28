日商驚豔屏東米 首批20噸封櫃啟航

新豐碾米廠首櫃外銷日本的台灣米，昨封櫃啟運。（記者陳彥廷攝）

日本去年鬧米荒，日本糧商「株式会社のうけん」（農研株式會社）為擴展貿易版圖，經社長宮辻豊試吃新園鄉新豐碾米廠的一級米後感到驚豔，決定簽訂合約，預計採購兩百噸米，昨天首批二十噸米封櫃送往日本，為高雄一四五號米打進日本新市場。

高雄145號米 口感軟而不爛

新豐碾米廠代表人林軒頡說，該廠現於屏東契作稻米一八〇公頃及台南四十五公頃，主要生產高雄一四五號米，高雄一四五號米心腹白率低，外觀晶瑩剔透，口感軟而不爛，咬到米心會出現反差的Q彈嚼感，深受消費者歡迎。

預計採購200噸 簽署合作備忘錄

去年日本出現米荒，農研株式會社積極向各國尋求高品質米，新豐碾米廠的一級米成功擄獲社長宮辻豊的口味，決定簽訂採購合約，先購買六十噸，後續將增加到兩百噸，昨天在民進黨立委徐富癸、國民黨立委蘇清泉及農糧署南區分署長賴明陽等人見證下，共同簽署合作備忘錄，並為首批二十噸米主持封櫃啟運儀式。

賴明陽表示，今年至十一月中旬，台灣出口米達十一萬公噸，其中有一萬噸銷往日本，新豐碾米廠在地經營許久後，首度出口日本，顯見屏東米的品質受到國外市場肯定，農糧署將積極推動稻米產銷契作集團產區制度，透過企業化的管理，提升台灣稻米產品附加價值與市場辦識度。

新豐碾米廠近年積極投入烘乾、冷藏與濕穀乾燥設備升級，不僅穩定品質，更有效延長保鮮時效，並通過各種產銷履歷或品質驗證，產品榮獲「十大經典好米」、日本米食味分析鑑定賽「特別優秀賞」等，打造出「春上米」、「春上香米」、「新鶴米」、「樂春米」等品牌，是從地方碾米廠到外銷品牌的轉型典範。

宮辻豊則透過翻譯表示，台灣的高雄一四五號米品質出眾，非常適合日消費者的口味，因此決定進口，未來除了在超市販售，還會進入百貨商場通路，讓更多人日本民眾吃到屏東米。

高雄一四五號米因粒大飽滿口感佳獲青睞。 （記者陳彥廷攝）

