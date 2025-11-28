為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東永續觀光 鼓勵慢旅遊程、低碳設備

    2025/11/28 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。 （浮定生活基地提供）

    部落深度旅遊成為台東觀光的新解方。 （浮定生活基地提供）

    台東縣政府昨舉行「二〇二五台東永續觀光產業輔導計畫」成果展，縣府鼓勵業者設計慢旅遊程或建置節能低碳設備，讓旅遊更具深度。

    縣長饒慶鈴表示，縣府和二十家旅宿及四家遊程、四家餐飲、一文創業者、一家伴手禮業者共三十家業者合作，開設七天工作坊共學課程，在輔導團隊協助下今年共上架十一條台東慢旅主題遊程、開發台東慢旅品牌識別及七家業者提出GTS綠色旅行標章、GDG綠色餐飲指南國際認證申請等，符合節能、減碳、資源循環再利用的精神。

    縣府交觀處長卜敏正說，成果展呈現減塑節能、綠色採購、循環包裝、在地食材運用，到深度導覽、文化體驗、低碳旅遊與品牌形象重塑等，展現台東產業在永續旅遊上的實質成果。

    旅遊規劃業者強調，了無新意遊程會讓旅客反感甚至覺得「花錢不值得」，盼能以耳目一新的遊程讓遊客願意在台東花更多時間慢遊，營造出在台東旅行也有「出國感」。

    「浮定生活基地」負責人米祝分享經驗，他帶著遊客參加入山儀式，學習分辨可食與有毒植物，還一起學編織，品嘗自己採集的食物，返家時還帶著伴手禮與自編的作品，內容豐富，遊客玩得盡興，到台東旅行就是要花點時間才能深刻體會出不同的樂趣。

