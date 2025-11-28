新竹縣長選戰 國民黨陳見賢、徐欣瑩、林思銘表態

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，昨在議會宣布投入二〇二六年新竹縣長選舉；對此，竹縣同黨兩位立委，徐欣瑩表態「新竹縣如果需要我，我義不容辭。」林思銘回應「拚到最後一刻。」藍營三將開啟「網內互打」，黨主席鄭麗文在基隆受訪表示，一定遵守制度，先協調再決定是否進行初選。

鄭麗文：先協調再決定是否初選

縣議會包括議長張鎮榮、副議長王炳漢等共廿五位議員、十一位鄉鎮長、代表會正副主席、及士農工商社團代表齊聚力挺陳見賢。跨黨派議員包括勞動黨羅美文、無黨籍鄭美琴、鄭朝鐘、何智達等也親到支持。

其中，竹北市長鄭朝方的胞兄鄭朝鐘站台，引發政壇熱議。鄭朝鐘受訪說，陳見賢熟悉縣政、能力受肯定，加上兩代交情，因此應邀出席。鄭朝方則是回應，「我們都是成年人，都有自己的政治理念；哥哥有他的想法，我管不住他」。

張鎮榮表示，陳見賢資歷完整，熟稔地方民意需求，「是所有國民黨籍議員、甚至跨黨派的無黨籍議員唯一支持的不二人選」。

陳見賢：帶領縣政進入下一階段

陳見賢說，縣民對教育、交通、托育、長照、生活品質與公共安全的期待，是促使他決定參選的重要理由。從政以來，始終秉持著初衷，什麼位子就做什麼樣的事情，未來將在現有成果上持續深化，帶領縣政進入下一個階段。

徐欣瑩：必須推出最強的候選人

徐欣瑩表示，新竹縣的政治情勢已經和過去大不相同。「必須推出最強的候選人，才能真正面對民進黨鄭朝方來勢洶洶的挑戰。」

林思銘：爭取支持拚到最後一刻

林思銘表示，國民黨新竹縣長的初選民調尚未正式展開，一切仍有變數。他會拚到最後一刻，用努力與成績爭取鄉親的支持。

陳見賢則說，國民黨有初選機制，身為竹縣黨部主委，一定會保持行政中立，「該辭的我就會辭」。

