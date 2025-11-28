為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國家工藝獎得主 竹市木雕師葉佳讓辭世

    2025/11/28 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽六十八歲。（新竹市文化局提供）

    新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽六十八歲。（新竹市文化局提供）

    新竹市台灣工藝之家、國家工藝獎得主的木雕大師葉佳讓，本月廿二日下午安詳辭世，享壽六十八歲。致力於木雕藝術與文創產業的葉佳讓，創作不輟，生性開朗且樂於助人、慷慨大方的美好品格，讓接觸過他的人留下深刻溫暖的印象。市府文化局表示，將整理葉佳讓的作品及藝術歷程，也會用影片紀念其精彩的一生。

    文化局提到，葉佳讓深耕木雕領域數十載，以精湛的雕刻技藝和深邃的創作思想，在台灣工藝史上留下光輝一頁。葉佳讓二〇〇四年獲第四屆國家工藝獎以及二〇〇六年獲選「臺灣工藝之家」，其藝術地位備受肯定。作品多次獲邀到總統府藝廊、立法院國會藝廊等國家級重要場所特展展出。中華郵政二〇〇五年辦理「中華郵政木雕佛像琉璃展」，也為葉佳讓發行個人佛雕郵票，創下藝術家發行個人郵票殊榮。其木雕文創作品《好柿會花生》二〇一四年獲「新竹十大伴手禮」，體現工藝與在地文化的結合。且多次在竹市文化局、竹縣文化局、苗栗三義木雕博物館、台南文化中心、高雄市文化中心等地辦個展，展現藝術生命力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播