國家工藝獎得主 竹市木雕師葉佳讓辭世

新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽六十八歲。（新竹市文化局提供）

新竹市台灣工藝之家、國家工藝獎得主的木雕大師葉佳讓，本月廿二日下午安詳辭世，享壽六十八歲。致力於木雕藝術與文創產業的葉佳讓，創作不輟，生性開朗且樂於助人、慷慨大方的美好品格，讓接觸過他的人留下深刻溫暖的印象。市府文化局表示，將整理葉佳讓的作品及藝術歷程，也會用影片紀念其精彩的一生。

文化局提到，葉佳讓深耕木雕領域數十載，以精湛的雕刻技藝和深邃的創作思想，在台灣工藝史上留下光輝一頁。葉佳讓二〇〇四年獲第四屆國家工藝獎以及二〇〇六年獲選「臺灣工藝之家」，其藝術地位備受肯定。作品多次獲邀到總統府藝廊、立法院國會藝廊等國家級重要場所特展展出。中華郵政二〇〇五年辦理「中華郵政木雕佛像琉璃展」，也為葉佳讓發行個人佛雕郵票，創下藝術家發行個人郵票殊榮。其木雕文創作品《好柿會花生》二〇一四年獲「新竹十大伴手禮」，體現工藝與在地文化的結合。且多次在竹市文化局、竹縣文化局、苗栗三義木雕博物館、台南文化中心、高雄市文化中心等地辦個展，展現藝術生命力。

