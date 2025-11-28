竹市公共化幼兒園 明年採全學區登記

新竹市府教育處宣布，從明年115學年度公共化幼兒園全面採全學區登記、統一招生。（記者洪美秀攝）

新竹市府教育處昨天指出，從明年一一五學年度起推動「幼教三大利多」措施，其中公共化幼兒園全面實施「全學區登記、統一招生」制度，取代過往比照國小學區入學模式。新版招生制度讓家長不必再為報名奔波，可更方便地就近選擇最合適的幼兒園；另招生流程每位家長可在登記時最多選填兩個志願，包括一間公立幼兒園與一間非營利幼兒園，錄取後擇一園報到。另明年預計再增加兩歲幼兒專班九到十班，預期會是各幼兒園最熱門搶手的專班。

方便家長就近選擇幼兒園

另一一五學年度起，竹市公立幼兒園兩歲幼兒專班的師生比將由現行的一比八調降為一比七，讓幼童能獲更好的引導與陪伴，同時也讓教師有更多心力關注孩子的學習與發展。另一一五學年度一月起，對四十歲以上公立幼兒園契約進用人員（教保員、職員及廚工），市府每年提供四千五百元的健康檢查補助，肯定進用人員投入幼教工作的努力與奉獻。

請繼續往下閱讀...

2歲專班 明年估再增9到10班

教育處表示，過去幼兒園招生採與學區相同模式招生，讓許多家長常疲於登記的不便，且受限學區名額，如今透過共同學區的招生制度優化、師生比的調整，到健康檢查補助的落實，以「幼教三大利多」措施方向推動，可讓幼童開心快樂成長，家長也能放心。此外，針對兩歲專班部分，教育處已盤點各幼兒園兩歲幼兒專班的設置空間與條件，明年預計會再增加兩歲專班九到十班，滿足幼童需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法