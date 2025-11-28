桃市自助洗衣店 年底前須完成自主檢查

自助洗衣店火災時有所聞，桃園市政府今年三月公告實施「桃園市自助洗衣店安全管理自治條例」，明定業者應於每年六月、十二月完成自主檢查，新制經過三個月宣導期，市府經濟發展局六月間將「自主檢查表」送達業者，要求於年底前完成自主檢查，並張貼於營業大廳，該局明年起派員稽查，業者若未依規定完成，將面臨最高五萬元罰款，限期改善仍未完成者，得按次處罰。

經發局長張誠說，自主檢查的規定項目都要合格，首先營業場所面積不得超過三百平方公尺，且限設於建築物的一樓，並設置微電腦瓦斯表或自動緊急遮斷裝置、監視錄影設備等安全規範，場所內張貼緊急聯絡方式及嚴禁煙火標示。

張誠表示，全市登錄有案的自助洗衣店現有五百多家，明年一月起查核業者每半年自主檢查結果，未完成者，並將自主檢查結果張貼於營業大廳，可開罰一至五萬元；未依規定設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器等裝置，可開罰二至十萬元。

經發局網站設置「桃園市自助洗衣店安全管理專區」，可供業者下載「桃園市自助洗衣店安全自主檢查表」、查詢這一自治條例的相關條文。

