《颱風、雙11影響》臺灣全民安全指引 桃園發放延遲

來不及12月15日前全數送達家戶 議員促公所收貨後兩週內送完

為提升全民防災及對敵人侵略應變力，國防部修訂發行《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》手冊（俗稱「小橘書」），原定運抵桃園市各區公所後兩週內，即十二月十五日前，可全數送達市內所有家戶，但因相關作業受到鳳凰颱風、「雙11」購物節物流量暴增等影響，將會延遲，市府將視物流進度滾動調整，儘速發送到各家戶。

有民眾近日於網路社群如FB（臉書）、Threads（脆）發文，反映遲未收到小橘書，要向里長索取才給，或所住社區至今沒有要發放手冊的消息，去電區公所詢問的答覆是「網路上有，請自行下載」，台北市內湖區公所正在了解傳有社區管理員亂丟地上，令人質疑「為什麼連發一本防災手冊都要怠惰」。

市府將滾動調整 儘速發送

桃市議員余信憲強調，發送「臺灣全民安全指引」的人，可以是里長、里幹事、鄰長或公所員工，他將監督市府妥善安排人力，務必在各區公所收貨後的兩週內發送完畢。

第1梯次復興區家戶陸續收到

市府民政局長劉思遠說，「臺灣全民安全指引」是由國防部自行統計份數後，配合中華郵政直接寄送到各行政區，全國規劃分四梯次發放，桃園市部分，復興區原定第一梯次在十一月十九日到十二月五日發送，其餘十二個行政區列為第二梯次，原本預計明天至十二月十五日寄送，因之前風災、購物節物流旺季，發送作業會延遲。

第2梯次12/8前後送抵12個公所

劉思遠表示，市府持續與國防部、中華郵政密切聯繫因應，其中，復興公所首批手冊已於十一月廿四日下午收貨，陸續送達各家戶；第二批手冊預計十二月八日前後，送抵其他十二個區公所，整體配發時程視物流進度安排，原則上各公所會在收貨後兩週內完成家戶發送。

線上版公布 可查閱並下載

另，「臺灣全民安全指引」線上版本已公布，指引中提供警報音響識別、防空避難設施查詢管道、避難防護姿勢等，能幫助民眾面對各式天災時的應變資訊，可到國防部全民防衛動員署網站「手冊下載專區」、桃市府民政局網站查閱並下載，以提升全民防災避難與安全意識。

