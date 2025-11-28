議員建議 打造通霄海洋運動公園

民進黨苗栗縣議員翁杰，昨在苗栗縣議會定期會總質詢指出，苗栗縣政府文化觀光局三年來對白沙屯、沙雕藝術節、虎頭山神社、福興溫泉著墨甚大。他提議將通霄海水浴場打造為通霄海洋運動公園，也可設置簡易棒壘球場，打造通霄海洋運動公園更友善環境。

苗縣府文觀局長林彥甫說，感謝交通部於今年白沙屯媽祖婆進香期間以部會位階整合，不少香客改由苗栗高鐵站進出；至於通霄海水浴場設置簡易運動設施可行，但因海水浴場保安林地多，可使用遊憩用地不到一公頃，作為簡易棒壘球場較不可行。而通霄海水浴場用途，如春天時可規劃沙灘排球賽事，尤其通霄、苑裡排球興盛，縣府會從旁輔導通霄鎮公所。

請繼續往下閱讀...

翁杰也說，通霄虎頭山通霄神社出現滑坡現象改善進度？林彥甫說，由通霄鎮公所進行滑坡監測，周邊滑坡不明顯，而神社拜殿出現裂縫，縣府於通霄神社社務所修繕計畫中列入拜殿補強預算，文化部文資局已完成線上審查，縣府正待是否獲核定預算。

苗栗縣虎頭山通霄神社建於日治時代，為苗栗縣歷史建築，更是地方重要觀光景點。不過，縣議員陳品安於前年接獲陳情，指通霄神社拜殿出現裂縫，她邀集水保技師與專家會勘，擔憂是水土保持問題導致，希望苗縣府文化觀光局儘速處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法