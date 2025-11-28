為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市資收場又火災 環局挨批管理不當

    2025/11/28 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導

    嘉義市湖子內環保用地資源回收暫置場前天下午再傳火災，火勢延燒五個多小時，這已是近三年來第三度發生火災，議員黃露慧昨總質詢痛批，這三次火災，環保局皆歸究於天氣因素引發自燃，未真正找出問題，致火災重演，直指暫置場設置及管理不當，「這不是意外，而是制度失靈」。

    市府環保局長蕭令宜回應說，為降低火災風險，暫置場導入AI熱點監測、重新劃分堆置區及留出消防通道，將進行資源回收細分類廠、灰渣掩埋場及廚餘再利用廠等三項工程改善，並強化管理。

    黃露慧質疑，暫置場堆置量是否超標？處理速度是否過慢？遭嘉市審計室糾正後是否落實改善？更直指火災讓消防員疲於奔命，空污對民眾健康造成影響。

    環保局表示，明年增加編列暫置場廢棄物處理經費，加速去化進度，前天起火的彈簧床堆置區，部分會直接委外處理，不再於現場進行拆解作業。

    有民眾怒批暫置場「成了超級空污，需要重罰，才能防止類似情形發生」。環保局說，前天火災現場監測空氣品質指標介於「普通」至「對敏感族群不健康」等級之間，火勢撲滅後的晚間六點空品已不受影響。

