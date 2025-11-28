為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    濁水溪南岸高灘地流失 水利署5700萬改善

    2025/11/28 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    濁水溪西螺大橋至高鐵鐵橋段的高灘地，因長期遭水流直沖流失嚴重，水利署斥資五七〇〇萬元辦理防災減災工程，預計明年七月完工，地方憂心施工期遇汛期，若遇豪大雨或颱風影響施工且危及施工中河岸，立委劉建國要求水利署第四河川分署增加施工量能，確保沿岸居民生命財產安全。四河分署允諾明年四月底汛期前完工。

    濁水溪南岸西螺、二崙的高灘地有許多農民承租種植蔬菜、西瓜，去年凱米颱風、今年丹娜絲颱風及八月初連續豪雨，濁水溪溪水暴漲水流湍急，造成西螺大橋到高鐵鐵橋段大面積高灘地遭沖走。

    四河分署允諾 明年4月底前完工

    四河分署副分署長張朝恭表示，該段因位在水路轉角處受水流直沖，長期面臨高灘地流失風險，整治改善工程原設計有三處工區，共計施設排樁沙腸丁壩工六座、五噸混凝土丁壩工三座及沙腸保護工三．四公里，透過一系列整治將深槽區往南偏移，增加高灘地腹地厚度，保護沿岸居民生命財產安全。

    劉建國日前邀集四河分署會勘減災防災工程，由於該段河道緊鄰村落，腹地不足等問題，要求四河分署加強防護，對於施工期遇汛期已請四河分署督促廠商增加量能，確保在明年雨季來臨前，堤防能具備完整的防禦能力。

    張朝恭說，該署與施工廠商重新盤點工序後，廠商會在枯水期加派機具與人力進場趕工，在明年四月底汛期前全部完工。

