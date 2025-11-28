《十年磨一旗》北港大龍旗台南修復完成 有望回歸

國家重要古物北港飛龍團大龍旗，已修復完成，地方盼望回歸北港展出。圖為修復前大龍旗。（雲林縣府提供）

國家重要古物共一對 已修復一支

國家重要古物「大龍旗」共有一對，見證北港飛龍團歷史，因年代久遠破損，二〇一四年送至台南文資中心修復，現已修復完成一支，地方盼回歸北港展出。文化部文化資產局長陳濟民指出，「十年磨一旗」，將與縣府、鎮公所討論以最美好姿態回到北港展出。

飛龍團︰在北港媽祖遶境扮重要角色

飛龍團總務委員吳登興表示，大龍旗一九二六年完成，在北港媽祖遶境中扮演重要角色，每當飛龍團舞龍出現前，大龍旗會做前導，但大龍旗未出現遶境中近五十年，因其具歷史與獨特性，縣府十二年前登錄為一般古物，隔年旗幟破損送文化資產保存研究中心修復，前年獲文化部指定國家重要古物。

請繼續往下閱讀...

南應大學者︰集結至少26種刺繡工藝

修復夥伴、台南應用科大助理教授盧亨如指出，大龍旗集結至少廿六種刺繡工藝，如凸繡工法就比一般廟宇刺繡高度還要高，因此修復更花時間；文資局文資中心陳柏欽說，大龍旗送進中心後，光是理線研究耗時兩年，二〇二二年完成其中一支，目前正保存於文資中心內。

縣府文觀處長陳璧君表示，大龍旗見證北港歷史文化，地方盼能回歸展出，因此目前規劃放置在北港一九一一好庫文化園區。陳濟民指出，由於旗幟量體龐大，如何載運將持續與地方討論，未來也將規劃特展，讓大眾了解其故事。

為迎接大龍旗有望回歸，文資局與公所舉辦刺繡工作坊，由南應大講師曾詩涵教導廿位學員刺繡，十二月六、七日在北港登記所舉辦成果展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法