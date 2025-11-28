為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寶可夢異色「蒂安希」 台南明年2月亮相

    2025/11/28 05:30 記者蔡文居／台南報導
    Pokémon GO Tour將於2026年台南都會公園登場。 （南市觀旅局提供）

    Pokémon GO Tour將於2026年台南都會公園登場。 （南市觀旅局提供）

    全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯—台南》，二〇二六年二月廿日至廿二日連續三天將在台南都會公園（奇美博物館）登場，預料將吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚台南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。

    台南市觀旅局表示，據《Pokémon GO》官方網站，持有入場券的訓練家，在三天的活動中將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」和「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。另有特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。

    台南都會公園在實景中也將設有三大主題棲息地，讓玩家展開大冒險，包括中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發，而台南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查。

    南市觀旅局局長林國華說，活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了在活動現場捕捉寶可夢，也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗。因適逢農曆春節連假，將規劃接駁車直達台南都會公園。

