    首頁 > 生活

    7國道客運路線 永康轉運站啟用

    2025/11/28 05:30 記者劉婉君／台南報導
    永康轉運站啟用，有7條國道客運路線進駐，並串聯市區公車。 （記者劉婉君攝）

    永康轉運站啟用，有7條國道客運路線進駐，並串聯市區公車。 （記者劉婉君攝）

    可通往台北、台中 4條公車路線進駐 串聯台南火車站等交通節點

    斥資約五三〇〇萬元興建的永康轉運站，昨天啟用，除有七條國道客運路線可通往台北、板橋、台中等地，目前並整合四條市區公車路線進駐，串聯台南火車站、永康火車站、奇美醫院、成大醫院、安南醫院、亞太棒球村等重要交通節點，提供民眾便捷、安全的公共運輸服務，為地方發展帶來加乘效益。

    斥資5300萬興建 以「低碳轉運」概念設計

    永康轉運站位於永康物流及轉運專區內，鄰近中山高速公路永康交流道，設有大客車月台八席、機車停車格一〇〇席、汽機車接送區、計程車排班區、YouBike等，以「低碳轉運」概念設計，淺鋸齒式月台及環形車道動線，讓車輛可以便利快速停靠。施工期間設置的臨時轉運站已在十月中旬功成身退。

    大客車月台8席、機車停車格100席

    市長黃偉哲表示，過去永康鹽行地區各國道客運站點均設在台一線上，因當地車流量大，客運停靠路邊，易導致汽機車爭道，險象環生，也曾發生死亡車禍。永康轉運站歷經二年多興建後啟用，讓市民乘坐大眾運輸工具更安全及舒適，也為當地交通改善帶來新契機。

    與一般車輛分流 旅客上下車較安全

    永康轉運站平均每月旅客數逾三萬人次，平日一天平均約一二〇〇人次，假日每天約二二〇〇人次，因學生旅客多，機車停車需求較大，附近有廣十九汽機車停車場，近期也增設路邊機車停車格近四六〇席。

    旅客滿意新站的候車空間較大，且接送時較方便也較安全；國道客運業者說，新站與一般車輛分流，旅客上下車比較安全。

    台南市公共運輸處處長劉佳峰表示，目前南市除了有已營運的台南、和順、新營、關廟、麻豆、永康等轉運站，還有平實轉運站採BOT案開發，正進行連續壁施工中；另外，將向中央爭取經費在安平區增設安億轉運站，現已規劃中。後續還有小東轉運站，屆時臨時設置的台南轉運站將退場。

    永康轉運站啟用，提供旅客更舒適的候車空間。 （記者劉婉君攝）

    永康轉運站啟用，提供旅客更舒適的候車空間。 （記者劉婉君攝）

