    首頁 > 生活

    蘇巧慧爭取2588萬 新莊塔寮坑溪整治一期完工

    2025/11/28 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    立委蘇巧慧（左三）昨到新莊會勘塔寮坑溪排水左岸改善第一期工程。（立委蘇巧慧提供）

    立委蘇巧慧（左三）昨到新莊會勘塔寮坑溪排水左岸改善第一期工程。（立委蘇巧慧提供）

    民進黨廿六日正式提名立委蘇巧慧參選二〇二六新北市長，蘇巧慧昨天就到新莊會勘「塔寮坑溪排水左岸改善第一期工程」，她表示，原先護岸設施老舊、道路堆放許多雜物，爭取中央二五八八萬元經費整治後，左岸第一期工程完工，民眾已能沿河堤散步，她將繼續緊盯「第二期工程」進度，以提升地區防洪能力。

    蘇巧慧昨與立委吳秉叡辦公室、新北市議員翁震州辦公室、經濟部水利署第十河川分署，以及新北市府、公所等單位出席會勘。該段塔寮坑溪流經南新莊與樹林三龍里，原先護岸設施老舊，沿岸道路更有許多雜物堆放，影響居民生活品質。

    蘇巧慧表示，她的團隊和在地議員、里長多次開會討論如何整治河岸環境，同時加強護岸工程，她成功爭取中央二五八八萬元經費，推動整治工程，提升地方生活環境。

    蘇巧慧說，未來將緊盯「第二期工程」進度，期盼生態滯洪池早日完工，提升地區防洪能力，建立橫跨樹林、新莊的水防道路，提供民眾更多綠地休憩空間，也希望塔寮坑溪步道能串聯「啞口坑溪步道」更便利。

    翁震州指出，感謝蘇巧慧爭取中央預算，改善地方生活環境，他也會持續和市府爭取，希望完善沿岸步道設施，包括休憩椅、監視器、標示路牌等，並要求市府負起後續維護責任，讓生活環境更優質。

