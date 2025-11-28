總投資985億 新北捷運14張站開發案簽約

「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資案，總投資金額達九八五億元。 （記者翁聿煌攝）

8棟最高51層大樓 2萬坪商場、購物中心進駐及5萬坪辦公室、5100戶住宅

新北捷運局廿七日與環宇上城投資公司簽訂「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動全台規模最大捷運開發案，投資金額達九八五億元，規劃八棟最高五十一層的大樓，可供兩萬坪商場、購物中心進駐，還有五萬坪辦公室及五千一百戶住宅，創造一．二萬個就業機會。

環宇上城投資公司是由宏匯公司、愛山林建設及甲山林建設公司組成，新北市長侯友宜、捷運工程局長李政安昨天與宏匯董事長徐崑泰簽約，侯友宜表示，新北環狀線開發案二〇二二年第一次公告徵求投資人，受疫情、營建物價上漲、缺工、缺料等大環境因素流標，經調整招標策略及條件後，二〇二四年底再次公告，今年順利招商。

面積14公頃 全台最大捷運開發案

新北捷運局長李政安表示，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，基地面積達十四公頃，規劃興建廿五萬坪樓地板面積，是全台最大捷運開發案，投資人依市府所訂開發規劃，打造一座立體微型城市，有商場、購物中心、辦公室及住宅，預計引進一．一萬人口，將增設兩處匝道分別往返民權路央北地區及利用環河快速道路匝道快速到達台北市。

環狀線10處開發案 5處招商成功

李政安說，新北環狀線計有十處捷運開發案，目前已有五處招商成功，其餘五處，將於二〇二六年陸續招商，預估新北環狀線全部捷運開發可引入一千一百億元以上投資金額，創造二．二萬個工作機會，串聯基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，帶動捷運運量成長及區域發展。

新北市議員黃心華表示，大型捷運開發案推動的同時應面對生活圈人口涵容量能，與公共服務量能，十四張周邊的中正路、中央路與十四張路本已是新店瓶頸路廊，未來進駐人口與商場人潮，市府應提前規劃交通管理方案，同時要規劃托嬰、托幼、托老、青年休閒等設施。

