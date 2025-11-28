花蓮馬太鞍重建條例下週二才3讀》傅崐萁搶發稿宣傳補助 議員批割稻尾

花蓮馬太鞍洪災造成災區二、三千輛汽機車毀損報廢。 （記者花孟璟攝）

立法院長韓國瑜前天針對「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」召開朝野協商，二百七十億元預算一毛未刪，下週二院會將進行三讀，立委傅崐萁卻搶發新聞稿宣傳「汽車補助五十萬、機車補助五萬」，高於原補助的汽車五萬元及機車一萬元；民進黨議員胡仁順批評，這就是傅崐萁、徐榛蔚夫妻一貫手法「大撒錢救民調」，萬一沒有補助「怪中央就好」。

指汽車補助50萬 機車補助5萬

傅崐萁昨發新聞稿指出，堰塞湖災區補助大幅調升，重建條例本來用在災民六％，他爭取補助包括汽車五十萬元、機車五萬元、災民健檢全額補助、農業溫網室及農機生財器具補助八成、原鄉教會寺廟部落重建經費增一億八千萬元等，將在下週二立院三讀通過。

但車輛補助五十萬元的補助範圍及條件仍不明，有災民舉例，開了十八年的小貨車當年四十萬元買，因殘值剩幾萬元，修車廠建議別修了，上月已申請報廢，如報廢後還能拿五十萬元「也賺太大了」；還有汽車業務認為「超扯」，豈不是鼓勵災區中古車趕快申請報廢。

議會爭取補助 不滿變傅爭取的

胡仁順說，因花蓮縣明年統籌分配稅增一四七億元，多位議員建議縣府補足現行災區補助的不足，包括無黨籍縣議員蔡依靜提出，車籍不在災區光復鄉的受災車輛應該也要補助，民進黨議員林則葹要求針對洪災後縣府應全額補助災民健檢，被傅崐萁收集「割稻尾」，變成他爭取的補助。

胡仁順說，縣府在馬太鞍洪災前後的行政作為讓民眾失去信心，現在靠大撒錢來挽救，夫妻倆一貫手法是預算未經審議就開始宣傳，花蓮包括上月公布六十五歲以上長輩免繳健保費、前年重陽禮金金額下修到六十五歲每人六百元，都是在議會三讀前就提前公布，不管行政程序、先宣布先贏。

