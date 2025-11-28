國五增設冬山交流道 陳世凱允支持

高公局說明國道5號增設冬山交流道進度。 （記者王峻祺攝）

國道五號增設冬山交流道，總經費九．八億元，地方認為除可改善居民進出國道不便，也有利國五銜接蘇花改，緩解冬山、蘇澳交通壅塞問題，可行性評估經縣府修正後，廿六日已送交通部高公局審查，立法院交通委員會昨到宜蘭考察，交通部長陳世凱允諾將全力支持。

國五增設冬山交流道，去年十二月提送修正後報告獲高公局同意並報交通部；交通部日前審查，要求縣府修改四處內容再提送，縣府已完成修改盼能獲得核定。

立院交委會召委李昆澤、立委陳俊宇昨到冬山交流道預定地成興路、一九一縣道路口會勘，高公局說明計畫進度，交通部長陳世凱、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人與會。高公局表示，確認縣府將修正意見回覆並送達後，高公局將立即檢視，若無問題會速報交通部審核後，報請行政院核定。

陳俊宇說，增設冬山交流道有助於交通疏導，降低周邊工業區運輸成本，預估土地徵收完成後，工程須三年完工，呼籲交通部與高公局加速相關作業。

林茂盛指出，縣府已編列三．二億元配合款，針對連絡道包括成興路的拓寬及用地取得皆準備就緒，請中央加速核定流程，以便展開後續工程，才能順利於二〇三一年底完工通車。

陳世凱說，高公局與宜蘭縣府都相當積極，且針對側車道、連絡道已取得共識，交通部將全力支持。

