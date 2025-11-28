移民特考刪除身高限制 明年上路

移民特考刪除身高限制，考試院會今通過明年上路。（圖由考試院提供）

今年地方特考、離島特考增列需用名額567名

考試院院會昨日通過「公務人員特種考試移民行政人員考試規則」修正案，移民特考刪除身高限制、三等考試新增資訊組、調整各等別應試專業科目、放寬英語檢定採認年限為五年，並增加採認培力英檢，預計自明年移民特考開始適用。

考試院指出，用人機關內政部通盤檢視工作所需職能，審酌身高非執行勤務之關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，因此刪除該考試體格檢查的身高限制。

三等考試 分設組別取才

但考量移民行政業務性質龐雜特殊，近年犯罪型態與手法隨科技發展越趨複雜化及多樣化，內政部建議於該考試三等考試移民行政類科下分設組別取才，包括由現行移民行政類科改置之「一般組」及新增「資訊組」，其中二等考試配合核心職能需要，調整專業科目內涵及範圍，維持列考四科；三等、四等考試經調整後，專業科目數則均減少一科，分別列考四科及三科。

為減輕應考人負擔，二等及三等考試應考資格之英語檢定測驗成績採認年限，由現行報名期間前三年內修正為前五年內；另英檢種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行八種英檢測驗增加為九種。

此外，考試院院會昨也通過，今年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額五六七名，以因應用人機關業務需要，合計兩項考試需用名額為二三二六名，預計今年十二月六日至八日舉行考試。

