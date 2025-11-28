為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣邁入超高齡 賴：長照3.0明年提前啟動

    2025/11/28 05:30 記者陳昀、邱芷柔、林志怡／台北報導
    長照3.0十年計畫8大策略。（衛福部提供）

    長照3.0十年計畫8大策略。（衛福部提供）

    健康台灣委員會 研議提升台灣醫療照護與防疫韌性

    賴清德總統昨主持總統府「健康台灣推動委員會」時表示，台灣已邁入超高齡社會，明年將提前啟動長照三．〇，達成健康老化、在地安老、安寧善終的願景；從「One Health」全球治理脈絡出發，由副召集人、行政院政務委員陳時中持續督導跨部會，加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」，全面提升台灣的醫療照護與防疫韌性。

    賴清德指出，長照三．〇是政府回應高齡化挑戰的政策，要擴大服務對象與內容，並提升機構量能、減輕家庭照護負擔，導入科技及強化醫療與照顧的銜接，為照護者提供更完整的支持，實現「活得久，也活得更好」的願景。

    推動國家防疫一體聯合行動方案

    除超高齡社會挑戰，賴清德也對近年氣候變遷與生態系統變化所引發的新興傳染病提出對策。他列舉禽流感、狂牛症、COVID-19及登革熱等傳染性疾病，必須將人類、動植物與環境健康視為一體，提出跨部門整合性對策，請陳時中繼續協調督導，讓衛福部、內政部、環境部及農業部，加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」。

    研議一年期、不保證續保新型保單

    陳時中提及，商業保險長期以「住院」作為理賠前提，已逐漸與門診化、在宅化的醫療趨勢脫節，現行商保多為長期契約的舊型保單，牽涉既有權益，「要把舊保單通通處理掉，幾乎不可能」，政策研議「一年期、不保證續保」的新型保單，先以類似團體保險的短期保單試辦，視成效評估是否擴大推動。

    擴大在宅醫療網絡與急症照護

    不過明年度總預算仍在國會卡關，衛福部次長呂建德指出，長照三．〇全都是新興計畫，擴大在宅急症照護試辦計畫擴大適應症，並增加「醫師意見書」開立數，整合健保方案，擴大在宅醫療網絡與急症照護等。而在長照二．〇期間，出院後銜接長照服務的平均時效已從五十一天縮短至四天，將以二〇二六年平均時效縮短至二天、二〇三〇年達到〇天為目標，希望獲得支持。

    出院銜接長照 明年拚兩天到位

    國家防疫一體計畫部分，衛福部次長莊人祥說明，明年計畫包括：第一、針對國家防疫做整體評估，請國外專家來做核心能力通盤評估；第二，跨部會建立監測系統，包括農業部、衛福部、環境部間，像食安、傳染病、動物人畜共通傳染病、抗生素等，都需建立監測系統；第三，要培育疫情發生時的應變機制及相關人才，持續積極爭取立法委員支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播