國內目前無其他案例／擬明年2月申請重返非疫區

農業部昨表示，擬持續禁止風險最高的家用廚餘，開放使用團膳、餐飲業者等事業廚餘養豬。（資料照，彰化環保局提供）

台中梧棲養豬場十月廿一日檢出非洲豬瘟病毒陽性，經全國十五天禁運禁宰等方式圍堵，疫情僅限該單一案場。農業部長陳駿季表示，我國預計於二〇二六年二月廿一日向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區。

陳駿季表示，國內目前無其他案例，邊境抽檢率再增二成以上，市場端也對高風險商店如東南亞商店或中國小吃店等展開聯合稽查，預計明年二月廿一日向WOAH提出重返非疫區申請。

陳駿季說明，要提出非疫區申請須向WOAH提出部分證明要件，除了三個月內不能再有其他案例場，還須證明可能傳播疫情的來源都能有效控管，其中廚餘的部分，大方向是採開放事業廚餘養豬，風險較大的家用廚餘，仍維持禁用養豬。

至於廚餘蒸煮的監督稽核部分，陳駿季表示，第一波監視器將於十二月七日前裝設完成，預計年底前全數裝設完畢，稽查業者是否有依規定蒸煮廚餘達「攝氏九十度蒸煮一小時」，目標是希望不要清除疫病後，又如韓國等國家又爆發疫情，會持續採高強度防治措施。

