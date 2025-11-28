為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國內目前無其他案例／擬明年2月申請重返非疫區

    2025/11/28 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    農業部昨表示，擬持續禁止風險最高的家用廚餘，開放使用團膳、餐飲業者等事業廚餘養豬。（資料照，彰化環保局提供）

    農業部昨表示，擬持續禁止風險最高的家用廚餘，開放使用團膳、餐飲業者等事業廚餘養豬。（資料照，彰化環保局提供）

    台中梧棲養豬場十月廿一日檢出非洲豬瘟病毒陽性，經全國十五天禁運禁宰等方式圍堵，疫情僅限該單一案場。農業部長陳駿季表示，我國預計於二〇二六年二月廿一日向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區。

    陳駿季表示，國內目前無其他案例，邊境抽檢率再增二成以上，市場端也對高風險商店如東南亞商店或中國小吃店等展開聯合稽查，預計明年二月廿一日向WOAH提出重返非疫區申請。

    陳駿季說明，要提出非疫區申請須向WOAH提出部分證明要件，除了三個月內不能再有其他案例場，還須證明可能傳播疫情的來源都能有效控管，其中廚餘的部分，大方向是採開放事業廚餘養豬，風險較大的家用廚餘，仍維持禁用養豬。

    至於廚餘蒸煮的監督稽核部分，陳駿季表示，第一波監視器將於十二月七日前裝設完成，預計年底前全數裝設完畢，稽查業者是否有依規定蒸煮廚餘達「攝氏九十度蒸煮一小時」，目標是希望不要清除疫病後，又如韓國等國家又爆發疫情，會持續採高強度防治措施。

