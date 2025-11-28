廚餘養豬 禁家戶 12/7開放事業廚餘

農業部昨表示，擬持續禁止風險最高的家用廚餘 ，開放使用團膳、餐飲業者等事業廚餘養豬。 （資料照，彰化環保局提供） 養豬協會不滿開放使用事業廚餘養豬，痛批是推 產業入火坑。 （資料照）

農業部︰研擬廚餘養豬戶落日方案 以一年為限

國內非洲豬瘟疫情目前僅限台中梧棲單一案場，國內毛豬恢復拍賣已進入第三週，全國仍維持禁用廚餘，廚餘政策引發關注。農業部長陳駿季昨日表示，家戶廚餘維持禁用，擬於十二月七日起開放事業廚餘可養豬，落日過渡期考量以一年為限，會研擬配套讓使用廚餘養豬戶轉型。

非洲豬瘟中央災害應變中心疫調，台中梧棲養豬場是因未依規定蒸煮廚餘才爆發疫情，而廚餘禁用前，全國有六成二廚餘是透過豬隻去化，中央日前已公告全國廚餘車須在十二月七日前加裝GPS才可上路。

陳駿季︰廚餘未處理 環境承受巨大壓力

陳駿季表示，廚餘若未妥善處理，環境將承受巨大壓力，環境部已規劃去化方案，目前研擬大方向為持續禁止風險最高的家戶廚餘，十二月七日起開放使用事業廚餘（團膳、餐飲業者廚餘），會以正面表列方式列出可用於養豬的廚餘。

至於如何區分事業廚餘與家用廚餘？已跟環境部協調處理家用與事業廚餘源頭分類，並研擬廚餘養豬落日方案，協助原使用廚餘養豬的業者轉型。

陳駿季指出，持續禁用家用廚餘是因許多網購或違規攜入境內的疫區肉品，常被丟到家戶廚餘，事業廚餘多使用國產或非疫區可進口的食材，疑慮與風險較低。

學者︰事業與家戶廚餘很難區分與管理

四年前曾爆發有越裔母女大量走私帶有非洲豬瘟病毒的肉製品入境，並供應東南亞餐飲小吃店使用。屏科大獸醫系教授林昭男指出，事業與家戶廚餘很難區分與管理，直言環境部對待廚餘去化處理態度怠惰消極，才會一直想透過豬隻去化廚餘，「最便宜的處理方式恐怕最貴」；立委張嘉郡指出，不該為八％廚餘養豬戶犧牲九二％飼料養豬戶。

養豬協會痛批：恐將產業推入火坑

中華民國養豬協會理事長潘連周痛批，中央明知廚餘養豬是疫情傳播最高風險來源，卻還是允用事業廚餘，恐將產業推入火坑，將於十二月廿九日率豬農到農業部、環境部前抗議。台灣養豬畜牧場之間都很接近，若再爆發疫情，不會像台中梧棲養豬場那樣單一案例那般好運，而可能透過接觸傳播野火燎原。

