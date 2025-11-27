竹縣竹北、竹東、湖口人口 全國三冠王

新竹縣長楊文科（中）頒獎給竹北市長鄭朝方（左二）、竹東鎮長郭遠彰（右二）及湖口鄉長吳淑君（右一），恭喜成為全國人口最多的鄉鎮市。（記者廖雪茹攝）

竹北市破22萬人 超車彰化市 成為最大縣轄市

新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰及湖口鄉長吳淑君，昨天在縣府宣布竹縣正式擁有全國人口最多的鄉、鎮、市，榮獲「人口三冠王」寶座。

竹東鎮、湖口鄉 前年、去年稱王

民政處長陳建淳說，繼竹東鎮（二〇二三年八月超過南投縣草屯鎮）、湖口鄉（二〇二四年六月超過花蓮縣吉安鄉）成為全國人口最多的鎮、鄉之後，竹北市也在本月廿五日以七十人之差，以廿二萬八〇八人超過彰化市的廿二萬七三〇人，成為最大的縣轄市。

楊文科指出，人口數統計截至前日為止，竹北市廿二萬八〇八人、竹東鎮九萬七九一四人、湖口鄉八萬四九二〇人，分別成為全國人口最多的市、鎮、鄉。而新竹縣截至十月底人口數五十九萬七一五九人，預估明年底前將突破六十萬大關。

鄭朝方︰創新治理、進化竹北

鄭朝方細數竹北市政建設及「竹北超越竹北」系列活動，從國際獎項、專利、創新到美學治理，都可看見竹北兼具在地和國際化的城市特色。他將延續此精神續推建設，進化竹北、建設有感。相信在與新竹縣政府共同的努力之下，一定會持續地發光發熱。

郭遠彰︰提升竹東成宜居城鎮

郭遠彰感謝縣府團隊的支持與資源，讓竹東鎮獲得榮耀，他將更努力做好建設、福利，並提升生活機能，將竹東打造成一個宜居、宜住、宜遊的城鎮。

吳淑君︰盼縣府支持湖口建設

吳淑君說，湖口鄉的工廠數佔新竹縣卅四％，從業人口佔四十一％；因為軍營、學校、產業和物流中心，外來人口比戶籍人口多。因應人口結構的改變，鄉公所調整各項活動，希望縣府支持室內運動場館、親水公園、寵物公園及客委會的客庄交流中心，打造更幸福的湖口。

