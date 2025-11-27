為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市香山行不便 議員籲補強公車、幸福小黃

    2025/11/27 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市香山大眾運輸系統不便，市議員林盈徹籲增幸福小黃與觀光巴士及YouBike站點，方便香山居民使用。（記者洪美秀攝）

    新竹市香山區幅員廣大，但大眾交通系統不便，市議員林盈徹說，不僅新竹輕軌忽略跳過香山，就連「幸福小黃」和YouBike站點也不普及，他要求市府應將新竹輕軌路線接續到香山，並補強公車路線不足問題，提高「幸福小黃」服務優化方案，且未來觀光巴士路線應進入香山，YouBike站點銜接也應同步升級，解決香山人行不易的困擾。

    林盈徹表示，以富群街到香山區行政大樓為例，兩地距離約五．八公里，開車僅需約十四分鐘，但目前行經富群街周邊的公車卻僅有七十二號（北新竹後站—陽明清境）。經他實際走訪，居民須先搭車進市區再轉乘其他公車前往香山行政大樓，單趟時間至少超過卅五分鐘，大眾運輸工具相當少。而東香里是香山區的第七大里，這樣的大眾交通路網，對需要洽公的長輩、通勤族及學生都已造成明顯負擔。

    新竹輕軌 林盈徹要求納入香山

    他建議市府研議增設公車路線，或以延伸「幸福小黃」方式補齊「富群街周邊至牛埔地區」的交通缺口，將「幸福小黃」整合進新竹通APP，並與社區關懷據點串聯，協助長輩叫車、提升弱勢族群的交通可及性，另外，觀光巴士應納入香山路線，並增加香山區YouBike站點。

    交通處表示，已編入明年度預算，將根據地區需求，「需要加開就加開，需要招募司機就招募」，並於明年上半年提出初步規劃。

