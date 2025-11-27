內壢車站地下化 新跨站天橋12/20啟用

內壢車站全新跨站天橋（圖下方）將於12月20日啟用，上圖1中白色為現有跨站天橋。（記者李容萍攝）

明年3月臨時軌切換 改由第3月台上下車 目標2033年完工

「桃園鐵路地下化計畫」持續推進，其中日運量近二萬人次的內壢車站整體工程分兩階段切換，目標二〇三三年完工啟用，交通部鐵道局下個月廿日將啟用全新跨站天橋，旅客將可自後站連通第三月台搭車，並預計明年三月七、八日進行第一階段臨時軌切換，軌道將從現有位置改至後站，所有列車配合改由第三月台上下，並拆除原有第一、二月台後，施作北側連續壁與隧道結構，逐步完成地下化工程。

兩階段切換 調整乘車動線

鐵道局北部工程分局長夏恒仁昨說，內壢站目前每日停靠一四三車次、通過八十二車次，每日旅次約一萬九千九百人次，尖峰小時旅次約一千二百人次，月台現為一島式、二岸壁式月台；因應「台鐵都會區捷運化：桃園段地下化建設計畫內壢段臨時軌工程」，內壢站將分階段切換，進出站旅客配合調整乘車動線。

2028年9月 第二階段切換

夏恒仁表示，內壢站為騰出動線及空間進行地下永久車站施工，預計明年三月第一階段臨時軌切換，二〇二八年九月第二階段臨時軌切換，該站今年十二月廿日啟用新的跨站天橋，天橋造價約一．八五億元，長約四十八．八公尺、高九．七公尺、寬五．四公尺，旅客動線屆時將有所更動。

將僅剩1月台 立委憂尖峰「塞人」

立委魯明哲擔心十二月廿日至明年三月七日，內壢站部分往北旅客須繞行至前站、再經舊天橋前往月台，明年三月八日僅剩一個月台讓旅客上下車，屆時尖峰時段恐出現「塞人」狀況，他要求台鐵事前做好相關人力配置，協助旅客引導動線及上下列車，遇到緊急狀況疏散，事先也要做好演練。

台鐵︰滾動調整引導人員、告示牌

台鐵公司說明，因應內壢站新建天橋與臨時軌啟用，車站將分階段強化旅運動線管理措施，配置引導人員協助旅客辨識路線、快速引導上下樓層，電扶梯預計農曆年前完工啟用，讓出入動線將更加友善。後續會觀察旅客進出站動線情形，滾動調整相關引導人員、告示牌等配套。

