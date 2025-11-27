苗市蓋殯儀館喊卡 前後兩市長互槓

苗栗市公所原規劃在生命紀念館（納骨堂）增建殯儀館與禮儀廳，引發鄰近國立聯合大學及周邊居民反對。苗栗市長余文忠昨宣布配合縣府推動聯合大學城計畫，終止原公所計畫，並指該計畫是前市長、現任立委邱鎮軍所規劃推動。同為國民黨籍的邱鎮軍不滿，反駁是余自己想做，不是回頭算在前任的規劃上。

市公所說明，此案源自邱鎮軍於市長任內推動的「第三公墓生命紀念園區開發」，第三公墓共九公頃，其中一公頃為生命紀念館，其餘八公頃為傳統土葬區。該八公頃於前年啟動開發並完成招標，包含公墓更新、興辦計畫、水保與環評等契約。

余文忠上任後延續，並依鄉親對殯葬空間的需求，將原規劃調整為以一公頃範圍進行殯葬設施開發，於今年八月完成招標，九月開始依約執行。然而，近期縣長鍾東錦於縣務會議宣布將以促參方式推動平價青年住宅，結合聯合大學，打造大學城。余認為政策應隨城市發展調整，因此決定終止殯儀館與禮儀廳的興建計畫。

邱鎮軍則說明，他任內的整體規劃，真正目的在分階段遷葬、整理土地，為苗栗未來城市發展預留完整腹地。邱指出，原規劃中最關鍵的是遷葬作業與第二公墓的開發；第二公墓位於大坪頂，可與鄰近銅鑼科學園區及聯合大學結合，形成產學城市三方鏈結，吸引青年在地升學與就業。

邱指出，但余上任後卻移除原規劃中關鍵的「遷葬」及「二館保留」，僅留下自己想推的禮儀廳，與原先「整地、釋地、帶動城市發展」規劃理念相違。他並強調，禮儀廳從來不是優先項目，而應在整體土地規劃完成、市民確有需求時才進入評估。

