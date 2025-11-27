為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    土庫鎮圖送書到府 公所獲政府服務獎

    2025/11/27 05:30 記者李文德／雲林報導
    土庫鎮立圖書館推動「Bookpanda」將書冊送至各單位，獨具特色。（土庫鎮立圖書館提供）

    土庫鎮立圖書館推動「Bookpanda」將書冊送至各單位，獨具特色。（土庫鎮立圖書館提供）

    創新「BOOKPANDA」服務 借閱突破10萬冊 外縣市也來借書

    雲林土庫鎮公所鎮立圖書館推動「BOOKPANDA」計畫四年，將館內書藏裝箱送至各單位（，打造社區的圖書館，迄今借用冊數突破十萬本，榮獲國家發展委員會第八屆政府服務獎「社會創新共融」獎項。土庫鎮長陳特凱表示，這是對土庫鎮公所最大的肯定，是全縣廿鄉鎮市第一個獲得，將持續把閱讀送進每個角落。

    雲林20鄉鎮市第一個獲獎

    鎮立圖書館長彭冠綸指出，BOOKPANDA計畫始於四年前疫情三級警戒，圖書館暫時封閉，看見了外送平台興起，「人走不進，書可以出門」想法因此誕生，讓民眾、各團體單位將想看的書列清單，由館員們裝箱送到府的服務，不只連當地補習班、日照中心甚至外縣市也慕名借閱，現在鎮內國中小、補習班、日照中心成為常態借書戶。

    彭冠綸表示，除了BOOKPANDA，更有「下課十分鐘」讓鄰近館舍的土庫國小學生，利用下課時間從圖書館後門走進來看畫、借書，更有「打造社區圖書館」，每個月開設不同課程，如衛教、水電等技能課程，盼打造整個土庫都是知識寶庫，到目前統計，書籍借閱率呈倍數成長，已突破十萬冊。

    打造整個土庫都是圖書館

    日前國發會第八屆政府服務獎，土庫鎮公所以「叫BOOKPANDA送整個土庫都是我的圖書館」，獲得「社會創新共融」獎，陳特凱說，這是雲林縣廿個鄉鎮市公所中第一個獲得該獎殊榮，感謝在地機關、學校、社區、企業攜手合作，未來會持續鼓勵圖書館從館內走向社區，把閱讀真正送進每一個人、每一個角落。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播