土庫鎮圖送書到府 公所獲政府服務獎

土庫鎮立圖書館推動「Bookpanda」將書冊送至各單位，獨具特色。（土庫鎮立圖書館提供）

創新「BOOKPANDA」服務 借閱突破10萬冊 外縣市也來借書

雲林土庫鎮公所鎮立圖書館推動「BOOKPANDA」計畫四年，將館內書藏裝箱送至各單位（，打造社區的圖書館，迄今借用冊數突破十萬本，榮獲國家發展委員會第八屆政府服務獎「社會創新共融」獎項。土庫鎮長陳特凱表示，這是對土庫鎮公所最大的肯定，是全縣廿鄉鎮市第一個獲得，將持續把閱讀送進每個角落。

雲林20鄉鎮市第一個獲獎

鎮立圖書館長彭冠綸指出，BOOKPANDA計畫始於四年前疫情三級警戒，圖書館暫時封閉，看見了外送平台興起，「人走不進，書可以出門」想法因此誕生，讓民眾、各團體單位將想看的書列清單，由館員們裝箱送到府的服務，不只連當地補習班、日照中心甚至外縣市也慕名借閱，現在鎮內國中小、補習班、日照中心成為常態借書戶。

彭冠綸表示，除了BOOKPANDA，更有「下課十分鐘」讓鄰近館舍的土庫國小學生，利用下課時間從圖書館後門走進來看畫、借書，更有「打造社區圖書館」，每個月開設不同課程，如衛教、水電等技能課程，盼打造整個土庫都是知識寶庫，到目前統計，書籍借閱率呈倍數成長，已突破十萬冊。

打造整個土庫都是圖書館

日前國發會第八屆政府服務獎，土庫鎮公所以「叫BOOKPANDA送整個土庫都是我的圖書館」，獲得「社會創新共融」獎，陳特凱說，這是雲林縣廿個鄉鎮市公所中第一個獲得該獎殊榮，感謝在地機關、學校、社區、企業攜手合作，未來會持續鼓勵圖書館從館內走向社區，把閱讀真正送進每一個人、每一個角落。

