    台南社宅「宜居小東」 1房月租6110元

    2025/11/27 05:30 記者洪瑞琴／台南報導

    南市北區社會住宅「宜居小東」，將在十二月十一日正式公告招租，共有三七六戶，鄰近台南公園、台南火車站與成功大學，地段超搶手，引起不少民眾關注。

    都發局長林榮川表示，「宜居小東」從一房到三房型都有，月租金分別自六一一〇元、七三九〇元、一萬三八二〇元起跳，三房型最高達二萬七八三〇元。戶數分配為一房二二戶、二房一二二戶、三房三十三戶。申請時間從十二月十一日到明年一月十二日，最快明年六月就能入住。

    不過，租金曝光後，部分民眾反映一般小康家庭月薪五萬元左右，「租金就吃掉一半」。對此，都發局回應，社宅租金是依坪數計算，再由三家不動產估價師評估市場最低租金，並依申請者所得與弱勢條件提供四至八折優惠，整體仍低於市場行情。

    以三房型為例，含公設約四十至四十四坪，租金依個人所得條件承租價格介於一萬三八二〇元至二萬七八三〇元之間；另以最低折數第一級為例，申請人如符合具住宅法弱勢身分者，一房型六一一〇元、二房型七三九〇元、三房型一三八二〇元的優惠租金也能申請。

    都發局表示，申請分一般戶與優先戶，一般戶採抽籤、優先戶依評點排序，強調程序公開透明。承租以三年為一期、最多六年，弱勢戶可延長至十二年。配合中央的青年婚育政策與長者換居計畫，「宜居小東」也保留十％名額給婚育家庭，並開放長者申請。

