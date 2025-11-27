為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《週六台南登場》農畜聯合開放日 檸檬洋香瓜、甜味苦瓜亮相

    2025/11/27 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    酸甜瓜的甜度高，帶有檸檬酸，挑戰傳統的洋香瓜風味。（記者吳俊鋒攝）

    酸甜瓜的甜度高，帶有檸檬酸，挑戰傳統的洋香瓜風味。（記者吳俊鋒攝）

    檸檬洋香瓜糖度最高17度 嘗起來有初戀感覺 「雪淇」苦瓜吃得到甘甜

    深受歡迎的台南區農業改良場與畜產試驗所聯合開放日將於本週六登場，除了年度推廣與淨零研究等成果，首度發表的新品種最能引起矚目，像是滴了檸檬汁的洋香瓜，甜中帶酸，被戲稱嘗起來有初戀的感覺；還有以古早味冰飲為名的白玉苦瓜「雪淇」，吃得到微糖般的甘甜，顛覆傳統的特殊風味，都令人印象深刻。

    聯合開放日期間也將一併舉辦第廿九屆種苗節活動，展出系列的研發成果，並表揚績優、有功人員，農改場與畜試所昨天熱鬧造勢，今年的葫蘆科主題區已經完成布置，集結多樣蔬菜品種，營造繽紛的藝術景觀，成為網美拍照打卡的新亮點。

    「翠妞」甜瓜 連果皮都可以吃

    檸檬洋香瓜為深綠外皮，若栽種、管理得宜，會有細碎網紋，等於是品質挑選的依據，屬於白色果肉，相當細緻，糖分測試最高可達十七度，吃起來很甜，又有酸味，因此被稱作「酸甜瓜」，可去油解膩，適合大餐之後享用，仍未正式命名，開放日期間將展出，讓民眾先睹為快；而已經命名的「翠妞」甜瓜，內外都是綠色，以水沖洗之後，不僅果肉，連果皮也都可以一起吃。

    「雪」系列苦瓜 單顆達700公克

    現場也展出如同微糖程度的「雪」系列白玉苦瓜，包含「雪淇」與「雪峰」等，都是從「雪寶」持續開發而來，為因應氣候變遷的抗逆境新品種，可提早採收，果形完整，產量穩定，單顆均重可達七百公克，明年才正式上市，一樣在開放日率先亮相。

    活動將於廿九日上午揭幕，鄰近的兩大場域同步開放，攜手台灣種苗改進協會共同舉辦，結合科普展示、成果推廣、新品發表，加上寓教於樂的闖關遊戲、體驗課程，邀請民眾一起探索農業與畜牧的多元魅力。

    聯手種苗節 展現農畜多元魅力

    畜試所成果展區匯集百大青農、創新育成中心、技術移轉業者等，超過七十個攤位，展售優質的特色產品，民眾可漫步牧草地，享受田野風情，今年也有畜牧淨零研究成果，以及養牛、養鵝循環示範場域推動情形，且安排機具示範，由專人講解剪草、集草與牧草包製程，現場還有六場蛋品主題食農教育活動。

    改良場今年則邀集北、中、南、東四大區域共十六處加值打樣中心，展示各地技術成果與品牌輔導效益，也將安排五場創意農業體驗，並集結初級加工場與在地農友，提供新鮮、可溯源的國產農產品。

    新品種的雪淇苦瓜，吃得到甜味。（記者吳俊鋒攝）

    新品種的雪淇苦瓜，吃得到甜味。（記者吳俊鋒攝）

