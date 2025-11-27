高雄婚育宅比例 擬提高至35％到40％

左營崇實安居社宅釋出43戶婚育宅。 （國家住都中心提供）

高雄新生兒數量直直落，議員盼提高婚育宅比例，增加誘因；市長陳其邁允諾，高雄自建的三千戶社宅，將研擬加碼提高婚育宅比例到卅五％至四十％。

從自建的3千戶社宅加碼

中央今年推動婚育宅政策，盼協助新婚及育有六歲以下幼兒的家庭穩定居住，從現有社宅中保留約廿％戶數，給符合資格的家庭優先入住，可享有最長十二年租期。

議員劉德林昨於議會總質詢時說，高雄新生兒數量直直落，前年、去年各有一萬五八〇五人、一萬五四九一人，但今年一至十月僅剩一萬人左右，下降的速度很快；婚育宅可提升新婚夫婦生育意願，中央釋出廿％作為婚育宅相當搶手，例如左營崇實安居社宅釋出四十三戶婚育宅，中籤率不到一半，枉費政府鼓勵生育的好意。

劉德林建議，高雄每年新婚夫妻近一萬五千對，他呼籲高市府自建的三千多戶社宅，能把婚育宅比例提高到五十％。

市長陳其邁強調「要讓年輕人敢生敢養，居住問題最重要！」允諾責成副市長林欽榮與都發局，研議將婚育宅比例提高到卅五％至四十％；尤其亞灣一、二期社宅與大寮社宅，因鄰近工業區或新的產業聚落，一定會研議調高婚育宅比例。

在亞灣高軟園區上班的黃姓民眾表示，婚後如果能申請到亞灣的婚育宅，離上班地點只有幾分鐘，當然很方便，她很贊成拉高婚育宅的比例。

