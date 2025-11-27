建南部新機場 卓揆允年底前啟動選址

交通部評估高雄機場仍具優勢，已投入八百八十多億元興建新航廈。圖為國際線航廈與停機坪。（記者洪定宏攝）

議員︰亟需有24小時起降機場 將評估包含南星、彌陀等區

高雄等南部縣市有無需要新國際機場，近來成為議論話題，有意角逐高雄市長的人選也紛紛提出建言。不過，交通部本月廿四日提交給立法院經濟委員會的資料顯示，中央及地方從一九九一年至今已評估十二次，南部新建機場面臨空域擁擠、軍方限航區、用地取得、環境衝擊及欠缺聯外運輸等困難，陸域已無適合新建國際機場的場址及空域，行政院長卓榮泰前天允諾，今年底將啟動選址評估規劃。

中央及地方 34年已評估12次

立委賴瑞隆前天於立法院總質詢強調，南台灣亟需興建二十四小時起降的國際新機場，因應未來南部發展需要；行政院長卓榮泰承諾，將於今年底前，啟動南台灣新機場選址規劃，包含南星、彌陀等區評估可能的區位及時程。

場址包括嘉義、台南、高雄、屏東

交通部以圖示標出歷年來曾評估的場址包括嘉義縣東石鄉、台南市七股區、高雄市彌陀區、高雄市小港區（南星計畫區）、屏東縣佳冬鄉等五處；現有軍民合用機場為嘉義、台南、高雄、恆春共四處；現有軍用機場為陸軍歸仁基地、空軍岡山基地、海軍左營基地、空軍屏東基地共四處。

880億高雄機場新航廈 執行前置工程

另外，交通部指出，已投入八百八十多億元興建高雄機場新航廈，正執行前置工程，全部建設期程至二〇四〇年，未來客運年容量一六五〇萬人次，可滿足南部長遠發展，且高雄機場鄰接捷運紅線、中山四路、國道等交通運輸優勢；南科推估未來五年至十年，每年半導體空運出口需求約八一九公噸至一六四七公噸，高雄機場貨運每年處理容量多達廿二萬公噸，可滿足產業需求。

交通部指出，高雄機場新航廈第一期建設計畫包括新建東側立體停車場、A滑行道北移工程、新建新航廈（東側）等，第二期拆除既有國際航廈、新建新航廈（西側）、站前道路及景觀整備、拆除既有國內航廈。

交通部評估高雄機場仍具優勢，已投入八百八十多億元興建新航廈。圖為國內線航廈。（記者洪定宏攝）

