強化長照家庭照顧者 屏縣推互助方案

長期照顧就像一場漫長的馬拉松，家庭照顧者在長路奔跑中，不但要控制步伐、留住體力，也需要身旁能理解他們的人陪伴，屏東縣府因此推動「家庭照顧者自助互助方案」，鼓勵照顧者彼此串連、分享經驗，讓陪伴的力量在社區中自然延伸。

屏縣一名五十多歲婦女長期照顧失智母親而身心俱疲，在鄰居建議下求助長照專線一九六六後，獲得資源與情緒支持，她表示，「那通電話，改變了我們全家的命運！」透過自我管理課程，她學會用同理心面對照護挑戰，也明白了休息不是逃避，而是讓自己能走得更遠。

六十三歲的阿美照顧失智母親十年，她坦言，最難的不是照顧母親，而是永遠沒有替手。直到自己撥打長照專線後，才真正感受到第一口喘息的空氣，如今她更成為照顧者輔導員，用自身經驗陪伴更多家庭，成為他人旅途中的補給站。

屏縣府從前年起推動家庭照顧者自助互助方案，目前有兩百六十三名照顧者參與自助互助團體，其中有八人成為輔導員；長期照護處表示，「家庭照顧者自助互助」的核心，不只是一套課程，而是一場在社區中慢慢生根的陪伴行動，在陪伴他人的過程中找到自我價值，也因為自身經驗，更能理解並支持同樣走在照顧道路上的人。

