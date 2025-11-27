為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    核三廠何去何從 周春米︰安全是最高原則

    2025/11/27 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米強調，對於核三將來何去何從，最高的指導原則跟態度，就是「安全、安全、再安全」。（記者羅欣貞攝）

    位在屏東縣的核三廠，最後一部機組在今年五月停機，台灣正式進入非核家園，八月重啟核三公投雖同意超過四百三十萬票，但並未通過五百萬票門檻，公投未過關，然而核三是否重啟至今依舊受到高度討論；屏東縣議員蘇資婷、黃明賢、周陳曉玟、越秋女昨在議會聯合質詢時，請屏東縣長周春米針對核三議題表態，周春米表示，最高原則就是「安全、安全、再安全」，這點不會讓步。

    屏東縣議員蘇資婷等人在昨天議會質詢時表示，台電董事長曾文生本月初曾表示「目前評估核二廠跟核三廠是有重啟的機會跟條件」。請問縣長周春米的態度。

    核三公投案 周表示草率、粗暴

    屏東縣長周春米表示，她對核三議題的看法和態度都可受檢驗，她認為核三公投案是草率、粗暴，因為是在即將停役之前修改相關法律，接著又做出公投的決定，這樣的議案送出前都未經全民討論，所以這整個公投案非常草率、粗暴，公投是四百多萬人同意，但是法律上的結論，這個公投案還是沒有通過。

    屏縣對安全要求 不會有所讓步

    周春米表示，身為屏東大家長，對於核三將來是怎麼樣何去何從，縣府最高的指導原則跟態度，就是「安全、安全、再安全」，這個是不可挑戰、不可讓步的一個準則，中央現在就依照相關修正的法律在走，「這個我們也予以尊重」，但是對於核三、對台電、對經濟部、對行政院，屏東縣的要求跟期待，就是「安全、安全、再安全」，這不會有所讓步。

