為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東出租慢車須檢驗 挨批配套不足

    2025/11/27 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東出租慢車常成為民眾到景點金城武樹的代步選項。 （民眾提供）

    台東出租慢車常成為民眾到景點金城武樹的代步選項。 （民眾提供）

    台東知名景點金城武樹一帶，常可見遊客租賃電動車為代步工具，但因意外不斷甚至造成喪命，台東縣政府要求十一月底必須完成檢驗、掛牌，但全部約六百輛至今僅三十餘輛送驗，業者抱怨配套不足、檢驗費太貴、保險又不公平，盼縣府能延長寬限期。

    台東縣針對兼具騎行及電動功能的三輪以上慢車，在六月推動「慢車登記檢驗與保險」新制，十一月三十日為驗車截止日，屆期未驗仍營業可依法沒入。縣議員陳宏宗表示，因遊客操作不當導致受傷、甚至死亡，地檢署要求縣府訂定規定才有此法。

    但法規要求需要驗車、掛牌並保險，幾乎是「拼裝車」的慢車卻要比照一般汽機車法規，遭質疑不合理。

    台東縣交通及觀光發展處長卜敏正說，目前已經驗過的車子約三十輛。陳宏宗表示，池上、關山大約有六百多輛的出租慢車，還有五百多輛車還沒有驗過，業者向他反映有諸多不合理的地方，包括「汽車驗車四百多元，慢車驗車就要上千元」。

    此外，法規處罰重，但究竟由哪個單位稽查，違規車輛是否真要沒入、如何保管，諸多問題仍不明確，業者盼縣府能延長寬限期，確保業者權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播