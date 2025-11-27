台東出租慢車須檢驗 挨批配套不足

台東出租慢車常成為民眾到景點金城武樹的代步選項。 （民眾提供）

台東知名景點金城武樹一帶，常可見遊客租賃電動車為代步工具，但因意外不斷甚至造成喪命，台東縣政府要求十一月底必須完成檢驗、掛牌，但全部約六百輛至今僅三十餘輛送驗，業者抱怨配套不足、檢驗費太貴、保險又不公平，盼縣府能延長寬限期。

台東縣針對兼具騎行及電動功能的三輪以上慢車，在六月推動「慢車登記檢驗與保險」新制，十一月三十日為驗車截止日，屆期未驗仍營業可依法沒入。縣議員陳宏宗表示，因遊客操作不當導致受傷、甚至死亡，地檢署要求縣府訂定規定才有此法。

請繼續往下閱讀...

但法規要求需要驗車、掛牌並保險，幾乎是「拼裝車」的慢車卻要比照一般汽機車法規，遭質疑不合理。

台東縣交通及觀光發展處長卜敏正說，目前已經驗過的車子約三十輛。陳宏宗表示，池上、關山大約有六百多輛的出租慢車，還有五百多輛車還沒有驗過，業者向他反映有諸多不合理的地方，包括「汽車驗車四百多元，慢車驗車就要上千元」。

此外，法規處罰重，但究竟由哪個單位稽查，違規車輛是否真要沒入、如何保管，諸多問題仍不明確，業者盼縣府能延長寬限期，確保業者權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法