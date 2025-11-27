鹿港台玻館 Team Taiwan打團體戰

台灣玻璃館入口主建築就是一艘船的外觀，上頭寫著Team Taiwan Glass。（記者劉曉欣攝）

台灣隊世界十二強賽奪冠已滿一週年，冠軍賽仍讓國人津津樂道，而位於彰濱鹿港區的台灣玻璃館主建築有「Team Taiwan Glass」字樣，有民眾誤以為是「蹭流量」。台玻館澄清，台灣玻璃業者廿多年來都是打團體戰，對外就是用「Team Taiwan Glass」，最早見證Team Taiwan的發光能量！

台灣玻璃館是由台明將公司所打造的觀光工廠，入口的主建築可以看到是一艘船的外觀，其中，建物上寫著「Team Taiwan Glass」。台玻館指出，當年台明將為了搶全球連鎖品牌家居業者大筆訂單，決定以分享訂單方式，整合上下游業者來接單，對外就是用TTG的名號，也就是「Team Taiwan Glass」的縮寫。

台玻館創辦人林肇睢強調，這是用「打群架」的方式來搶單，聯合戰鬥力來展現「Team Taiwan Glass」最靈活、最團結的產業力，用Team Taiwan讓世界看到台灣玻璃產業實力。

