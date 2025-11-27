為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿港台玻館 Team Taiwan打團體戰

    2025/11/27 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣玻璃館入口主建築就是一艘船的外觀，上頭寫著Team Taiwan Glass。（記者劉曉欣攝）

    台灣玻璃館入口主建築就是一艘船的外觀，上頭寫著Team Taiwan Glass。（記者劉曉欣攝）

    台灣隊世界十二強賽奪冠已滿一週年，冠軍賽仍讓國人津津樂道，而位於彰濱鹿港區的台灣玻璃館主建築有「Team Taiwan Glass」字樣，有民眾誤以為是「蹭流量」。台玻館澄清，台灣玻璃業者廿多年來都是打團體戰，對外就是用「Team Taiwan Glass」，最早見證Team Taiwan的發光能量！

    台灣玻璃館是由台明將公司所打造的觀光工廠，入口的主建築可以看到是一艘船的外觀，其中，建物上寫著「Team Taiwan Glass」。台玻館指出，當年台明將為了搶全球連鎖品牌家居業者大筆訂單，決定以分享訂單方式，整合上下游業者來接單，對外就是用TTG的名號，也就是「Team Taiwan Glass」的縮寫。

    台玻館創辦人林肇睢強調，這是用「打群架」的方式來搶單，聯合戰鬥力來展現「Team Taiwan Glass」最靈活、最團結的產業力，用Team Taiwan讓世界看到台灣玻璃產業實力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播