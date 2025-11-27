為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《南投》抽到特斯拉大獎 幸運兒以為是詐騙

    2025/11/27 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投旅遊好康月開跑時，副縣長王瑞德就與最大獎特斯拉汽車一起亮相。（南投縣府提供）

    南投旅遊好康月開跑時，副縣長王瑞德就與最大獎特斯拉汽車一起亮相。（南投縣府提供）

    為期二個月的「南投旅遊好康月」活動，昨日舉行公開抽獎活動，最大獎價值二百四十萬元的特斯拉汽車，由住在中興新村的王姓民眾獲得，她購買六百五十元的食品就幸運得大獎，縣長許淑華致電恭賀時，王姓民眾一再問「你真的是縣長？這不是詐騙吧？」，經許淑華一再保證，終於讓她相信得大獎。

    許淑華致電 被要求唸住址

    縣府昨日為南投花卉嘉年華系列活動宣傳，同時在律師的見證下，為「南投旅遊好康月」活動抽出特斯拉汽車的幸運得主，縣長許淑華按下按鈕後，網路登錄「103510」的民眾成為特斯拉汽車的得主。

    許淑華撥打電話向王姓幸運得主道賀，對方聽到「我是南投縣長許淑華」時還半信半疑，而被告知抽中價值二百四十萬元的特斯拉汽車，更回應「我是純樸的人，這不是詐騙吧？」最後還要求縣長唸出自己的手機號碼及住址，讓全場笑翻。

    「南投旅遊好康月」活動從九月十五日到十一月十五日截止，消費滿五百元就可上網登錄參加抽獎，最大獎特斯拉汽車昨已抽出，而南投縣府為了因應政府普發現金一萬元，昨日也推出「南投旅遊好康月—普發現金加碼專案」，即日起至十二月十六日，只要在南投縣消費滿五百元，上網登錄發票或收據，即可再參加旅遊飯店住宿券及電動機車等好禮抽獎。

