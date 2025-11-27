台中交通罰單5年進帳135億 挨批搶錢

台中市交通罰單收入從二〇二〇年起連年增加，台中市議員周永鴻、江肇國與張家銨昨天在議會總質詢表示，到二〇二四年的五年期間共挹注市庫一三五億元，「從市民口袋掏錢、開罰毫不手軟」，市長盧秀燕並未答詢，市警局強調，交通部修法提高車不停讓人罰鍰金額，致違規罰鍰收入超出預期。

議員︰當市民是提款機嗎

周永鴻質詢表示，市民難道是台中市府提款機嗎？台中市罰單收入連年暴漲，從二〇二〇年到二〇二四年，五年來竟從市民口袋掏了一三五億，甚至在潭子區福貴路等路段，連離峰時段都在擺拍測速拚業績，市府對市民開罰毫不手軟，搶錢罰單增加三倍，搶收罰單好意思嗎？

警局︰交通部修法提高罰鍰

盧秀燕在議場並未答詢，交通局長葉昭甫答稱，是過去決算平均值金額沒有增加，市警局則表示，六都近五年舉發數量都呈現增加趨勢，部分原因，是因二〇二三年修法擴大增加民眾檢舉項目達五十九項，致使檢舉案件增加。

台中市警察局則指出，交通部修法提高部分重大違規，包括車不停讓人、危險駕駛等罰鍰的金額，致交通違規罰鍰收入超出預期。

至於福貴路為連結國道四號、台七十四線重要聯絡道路，且為易肇事路段，交通警察大隊公告設置測速照相取締，提醒駕駛人依速限行駛。

