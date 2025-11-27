為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大肚爆廚餘偷餵豬 議員批環局沒能力

    2025/11/27 05:30 記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導
    台中議員江肇國檢舉大肚養豬業者有人偷餵廚餘，現場有廚餘桶等設備。（議員江肇國提供）

    目前全國禁餵廚餘，民進黨議員江肇國、周永鴻、張家銨昨天在市議會當場檢舉在大肚還有人偷餵廚餘，並出示影片，更痛批文山焚化廠因混燒廚餘超量，垃圾持續滑落，而環保局長吳盛忠說要用「固液分離機」，根本無法設置在文山焚化爐，質疑吳盛忠無能力處理廚餘問題；吳盛忠表示，他來中市府就要處理垃圾、廚餘問題，會「克服困難」、「等著看」。

    環局稽查 無蒸煮廚餘跡象

    市府表示，每三天就稽查一次養豬高風險場，針對大肚區一處養豬場疑似有使用蒸煮設備情形，農業局、環保局昨天獲報後立即前往該場稽查，確認現場未有蒸煮廚餘跡象，場內無廚餘桶，地上也無廚餘油漬，無違反相關法令；但為求謹慎，市府仍針對活豬採檢，要求飼主務必落實防疫安全。不過，由於江肇國昨晚又質疑為何養豬戶現場要煮一大鍋的水？環保局表示，因為現在豬要吃飼料需要用水拌合，並不是在蒸煮廚餘，而且現場很多飼料袋子。

    議員︰載運「小蜜蜂」難掌握

    議員江肇國質疑，市府是否有固定針對三十六間養豬場進行稽查，否則怎會還有人偷餵廚餘，市府說三天稽查一次，也說廚餘車裝有GPS，但是只能是針對列管的廚餘車，其他載運廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛根本無法掌握，如何稽查？

    他表示，台中每日廚餘三百噸，而吳盛忠宣稱「有新方法」，結果仍是舊有的黑水虻、沼氣發電，現在喊要採「固液分離機」處理，但文山焚化爐並沒有空間且設備未到位，還有乾燥後的載運問題。

    局長︰廚餘一年可處理好

    江肇國更指出，台中市廚餘進焚化爐比例高達八十二．四％，而廚餘採堆肥台北做最多、黑水虻新北做最多、生質能桃園做最好，只有台中把廚餘往焚化爐塞，現在三座焚化爐老、滿、壞，就是市府一直未拿出有效方式的惡果；吳盛忠則強調自己是「化工高考狀元」，台中市廚餘一年就可處理好。

    台中市議員江肇國檢舉大肚養豬業者有人偷餵廚餘，現場有蒸煮等設備。（議員江肇國提供）

