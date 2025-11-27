7重大建設決策反覆 盧秀燕挨批浪費逾千億

民進黨議員周永鴻批市長盧秀燕上任七年，浪費一一四五．七億元。（記者蘇金鳳攝）

議員︰財損1145.7億 足可普發市民4萬元 或讓國中小營養午餐免費53.5年

台中市長盧秀燕再過一年就要卸任，民進黨多位議員昨天在市議會檢視盧秀燕七年指標建設，批因決策反覆與行政怠惰，導致預算暴增與潛在財政損失高達一一四五．七億元，若盧秀燕沒有「逢龍（林佳龍）必反」大改其原有的建設規劃，就不會浪費上千億元的經費，換算下來，足以普發給每位市民四萬二百元現金，或讓全市國中小學童免費吃營養午餐長達五十三．五年 。

盧︰原物料上漲、缺工缺料 籲各界標準一致

市長盧秀燕表示，全國皆面臨原物料上漲、缺工缺料等挑戰，工程延宕本在所難免，但台中卻被要求以更短的時程、更少的預算來完成建設，此種雙重標準無所不在，呼籲各界審核標準應一致。

水湳轉運中心「反龍」 重新評估量體縮、預算增

議員周永鴻、江肇國及張家銨表示，盧秀燕這七年來造成一千多億元的浪費是財政黑洞，讓市民付出了慘痛代價是嚴重「人禍」，他一一舉例，如「水湳轉運中心」在興建初期，盧市府為了切割前朝，砍掉銜接國道的匝道，經重新評估後的方案竟跟林佳龍時期幾乎一樣，但量體縮水、預算增加，未來啟用後更因匝道來不及同步完工造成交通黑暗期 。

文山焚化爐案 從市府分潤 變需倒貼回饋金

周永鴻說，「台中巨蛋」在林佳龍時代規劃六十五億元，盧秀燕增編一二四．五億元，為了讓預算帳面好看，將內裝、機電等必要設施二十四．五億砍掉改為「減項發包」，未來才要由ROT處理，等於還是一二四．五億元，大里掩埋場處理計畫原〇．七億元預算，盧上任增編約三十七億元；文山焚化爐的BOT案合約條件大幅退縮，從原本的市府分潤，變成市府需倒貼回饋金，加計暴增的垃圾處理費，市府負擔增加至少九十三．七億元 。

周永鴻更直指，捷運藍線機電標未經審議擅自調漲，預算增加到八九〇億元，而國際足球園區堅持換址導致預算翻倍，增加七．七億元，皆顯示盧市府財政紀律崩壞，批盧秀燕根本就行政疏失，還將鉅額虧損推給大環境，令人不滿。

台中市長盧秀燕表示，經費增加是原物料及工資增加。（記者蘇金鳳攝）

台中七大建設，盧秀燕任內增加1145.7億。（資料來源：議員周永鴻 製表：記者蘇金鳳）

