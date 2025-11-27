為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鼓勵長者出行 吳琪銘建言「銀PASS」全國月票

    2025/11/27 05:30 記者賴筱桐、吳仁捷／新北報導

    立委吳琪銘在立法院總質詢時向行政院長卓榮泰建議，國內旅遊內需成長，因應台灣六十五歲以上人口達四四八．八萬人，研擬由中央統籌全國各縣市，比照TPASS卡推出敬老卡「銀PASS」（INPASS），不再限制長輩每月使用點數，推廣至全國都能使用，鼓勵長者搭乘大眾運輸工具。卓榮泰當場允諾，將邀集全國各縣市政府開會討論，評估可行性。

    卓揆允諾評估可行性

    吳琪銘舉例說，目前新北市敬老卡發給六十五歲以上長輩每人每月四百八十點（四百八十元），但無法跨月留用，許多長輩經常捨不得用或怕不夠用，導致點數用不完而浪費，下個月又重新計算，使政府美意大打折扣、虛耗財源。

    吳盼爭取能跨月留用

    吳琪銘向卓榮泰和交通部長陳世凱提出建言，中央可研議推出專屬銀髮族的「銀PASS」（INPASS）通勤月票敬老卡，希望爭取跨月留用，推廣至全國都能使用，增加長輩使用彈性，在高齡化社會來臨時，鼓勵長輩走出家門，促進身心健康，提升大眾運輸使用率，還能帶動國內旅遊發展，振興產業經濟，一舉多得。

    新北市三峽義消隊員吳昇翰說，土城、三峽、樹林及鶯歌等部分區域較偏遠，許多老人家仰賴大眾運輸外出，若推出像TPASS一樣的月票，不再限制長輩每個月點數，在全國都能使用公共運輸，有助於提升長輩出行的便利性。

