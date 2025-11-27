新北獨老不動產防詐 地政系統註記

新北市地政局積極宣導不動產防詐，針對民眾進行關懷提問。（新北地政局提供）

若異動系統自動提醒 同步通報警方、社會局介入關懷

日本影集《地面師》描繪詐欺集團透過偽造文件和冒充身分進行不動產詐騙，近年也有台版地面師的真實案例。因應詐騙手法推陳出新，新北市地政局全國首創獨居長者系統註記，經查全市有四千多名獨居長輩名下擁有不動產，若出現異動，地政系統會自動跳出提醒，再通報警方和社會局介入關懷，守護長者財產。

地政局長汪禮國昨天在市政會議報告指出，由於詐騙案件層出不窮，不肖地面師利用專業知識犯案，民眾不動產安全面臨極大風險，地政局擴大防詐宣導力道，並發動「跨域聯防」策略，攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者等單位，建構不動產安全防護網，發揮及時阻詐功能，截至目前累計關懷提問五千九百件，成功阻卻十四件不動產詐騙案，挽回民眾近八千萬元身家財產。

4千多位獨老擁有不動產

汪禮國表示，今年新北全國首創獨居長者地政系統註記，由社會局提供獨居長者名冊給地政局，經清查，列管的獨居長者有九千多人，其中四千多人名下擁有不動產，當長輩本人或其他人辦理不動產移轉、買賣或設定抵押權時，先由第一線地政人員關懷提問，同步通報警察局和社會局，派員訪談了解實際狀況，其中曾遇到一件案例，經訪談確認無誤，達到把關作用。

不過，外界憂心恐涉及私產的個資外洩問題，汪禮國說，近年積極宣導民眾申辦「地籍異動即時通」，當所有權人的不動產有買賣、移轉等情形，可以選擇通知一位親友，但是獨居長輩沒有親友，或是不願意讓子女知道財產明細，因此市府透過行政權在地政系統中註記，當長輩的土地或建物出現異動，就會自動跳出訊息，提醒相關單位多加留意、主動關懷。

資料僅地政所人員看得到

他強調，這些資料只有地政事務所人員看得到，沒有個資外洩疑慮，新北提出這項政策後，中央也有意跟進、展開調查，避免獨居長輩淪為詐騙集團的獵物。

