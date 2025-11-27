為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮農改場「保種」 傳承部落農耕飲食文化

    2025/11/27 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    農業部花蓮區農業改良場昨舉辦《保種》新書發表會。（記者王錦義攝）

    農業部花蓮區農業改良場昨舉辦《保種》新書發表會。（記者王錦義攝）

    農業部花蓮區農業改良場推廣原住民部落傳統農耕智慧與飲食文化，繼去年出版《發芽》一書，初步盤點縣內部落特有的作物，今年再推出續集《保種》，深入探討作物食用及使用的方式，避免部落文化因耆老凋零而面臨傳承斷層。

    花蓮農改場長楊大吉說，《發芽》的內容主要是初步盤點阿美族、布農族、撒奇萊雅族的農耕智慧，《保種》則是向外延伸，深入認識賽德克等族群的傳統作物；農改場憂心這些資訊恐隨耆老凋零或跟下一代產生斷層，恐不利於原住民族文化的傳承與保存，因此急迫的想完整保留部落珍貴的資料，並與當地學校合作發展各種食農教育。

    花蓮農改場指出，未來將持續結合出版、田野調查與數位典藏，每年會到五、六個部落做調查，預計一年出版一本系列書籍，經由時間累積更多族群的農耕與飲食文化資料，並透過教學活動、部落旅遊及餐飲合作等方式，讓珍貴的知識不再只是靜態典藏，而能走進日常生活，成為花蓮原民農產業創新與地方永續發展的重要養分。

