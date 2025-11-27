民進黨冬山鄉長初選 陳鏗芳勝出

民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選，游閔吉（左起）、陳鏗芳、謝燦輝三人民調，結果由陳鏗芳勝出。 （記者游明金攝）

民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選民調昨揭曉，由冬山鄉代表會副主席陳鏗芳勝出，將代表民進黨參選冬山鄉長。由於初選過程競爭激烈，陳鏗芳感謝基層支持，同時喊話「冬山大團結」，讓縣長選舉也能成功勝選。

國民黨未定 林松根可能性高

民進黨冬山鄉長黨內初選，在廿四日、廿五日完成民調；縣黨部昨開封三人民調結果，冬山鄉民代表游閔吉三十．八％、縣議員謝燦輝三十三．四七％、陳鏗芳三十五．七三％；陳鏗芳僅以二．二六％差距險勝謝燦輝。

請繼續往下閱讀...

冬山鄉長期由民進黨執政，是綠營大本營，三年前鄉長選舉，國民黨甚至棄守未提名候選人，民進黨的林峻輔同額競選輕鬆連任。外界普遍認為，只要獲得民進黨提名等同篤定當選，因此這次初選過程競爭激烈，攻防不斷。國民黨人選未定，外傳以冬山鄉代林松根可能性較高。

陳鏗芳確定出線後，提到初選這段時間很多事情議論紛紛，但大家願賭服輸，為了縣長大選，冬山要大團結，讓縣長選舉也能成功；他感謝基層動員支持展現力量，未來會向謝燦輝、游閔吉請益，一起讓冬山鄉越來越越好，大家一起打拚，迎接二〇二六勝選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法