為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民進黨冬山鄉長初選 陳鏗芳勝出

    2025/11/27 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選，游閔吉（左起）、陳鏗芳、謝燦輝三人民調，結果由陳鏗芳勝出。 （記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選，游閔吉（左起）、陳鏗芳、謝燦輝三人民調，結果由陳鏗芳勝出。 （記者游明金攝）

    民進黨宜蘭縣冬山鄉長黨內初選民調昨揭曉，由冬山鄉代表會副主席陳鏗芳勝出，將代表民進黨參選冬山鄉長。由於初選過程競爭激烈，陳鏗芳感謝基層支持，同時喊話「冬山大團結」，讓縣長選舉也能成功勝選。

    國民黨未定 林松根可能性高

    民進黨冬山鄉長黨內初選，在廿四日、廿五日完成民調；縣黨部昨開封三人民調結果，冬山鄉民代表游閔吉三十．八％、縣議員謝燦輝三十三．四七％、陳鏗芳三十五．七三％；陳鏗芳僅以二．二六％差距險勝謝燦輝。

    冬山鄉長期由民進黨執政，是綠營大本營，三年前鄉長選舉，國民黨甚至棄守未提名候選人，民進黨的林峻輔同額競選輕鬆連任。外界普遍認為，只要獲得民進黨提名等同篤定當選，因此這次初選過程競爭激烈，攻防不斷。國民黨人選未定，外傳以冬山鄉代林松根可能性較高。

    陳鏗芳確定出線後，提到初選這段時間很多事情議論紛紛，但大家願賭服輸，為了縣長大選，冬山要大團結，讓縣長選舉也能成功；他感謝基層動員支持展現力量，未來會向謝燦輝、游閔吉請益，一起讓冬山鄉越來越越好，大家一起打拚，迎接二〇二六勝選。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播