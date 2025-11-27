創辦蘭陽舞團 神父秘克琳獲頒宜蘭榮譽縣民

神父秘克琳（右）獲頒「宜蘭縣榮譽縣民證」。（記者王峻祺攝）

義籍來台逾60年 台灣首位以文化藝術貢獻取得身分證

義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳（見圖右，記者王峻祺攝）一九六四年來台，創辦蘭陽舞蹈團巡迴國際展演，讓世界看見台灣；二〇一七年以文化藝術卓越通過歸化拿到台灣身分證，二〇二三年獲頒「義大利之星」爵士勳章；秘克琳來台逾一甲子，九十歲的他昨獲頒「宜蘭縣榮譽縣民證」，表彰他是「為宜蘭打開世界舞台的先行者」。

曾獲頒義大利之星爵士勳章

在義大利出生的秘克琳，一九六四年、廿九歲時來台傳福音，一九六六年成立蘭陽舞蹈團，並創立天主教蘭陽青年會，率舞蹈團突破外交困境到世界各國演出；宜蘭童玩節自一九九六年創辦以來，秘克琳神父更透過自身積累的深厚資源，協助邀請國際舞團到宜蘭演出。

「台灣是我的故鄉」努力培育人才

秘克琳也是台灣首位以文化藝術貢獻，取得台灣身分證的外籍人士；他成立舞蹈團後，將一生最美好的青春奉獻宜蘭，並透過文化藝術力量，讓宜蘭與世界緊密連結，宜蘭縣政府昨頒發榮譽縣民證，肯定他的卓越付出，成為縣內第十六位榮譽縣民。

「台灣是我的故鄉！」秘克琳說，他是台灣人，也是宜蘭人，很高興能夠將台灣推向國際舞台，讓世界各國都知道台灣是一個多麼美好的地方，儘管近期身體微恙，但仍能努力「人才培育與傳承」，希望將經驗與精神傳遞給團隊，讓為台灣付出的工作，持續運作不輟。

促進文化交流 童玩節重要推手

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，秘克琳神父是宜蘭國際童玩節的重要推手與靈魂人物，感謝他協助宜蘭在促進國際文化交流方面的深遠影響，頒發榮譽縣民證，不僅是縣府對神父犧牲奉獻的肯定，更是對這位「宜蘭之光」的最高敬意及感謝。

