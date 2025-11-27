比照六都 童子瑋爭取基隆警察繁重加給

基隆市議會議長童子瑋（左二），慰問基隆市警察人員。（記者盧賢秀攝）

基隆市警察待遇不如雙北，流動率高，巡官缺額率四五．七％，全國最高，市議會議長童子瑋指出，行政院已全面盤整全國廿二縣市警勤加給制度，並將「繁重加給」納入跨部會檢討，行政院願意正向面對問題，是改變關鍵一步，他也向院長卓榮泰反映基隆警察加給長期不合理的問題，為基隆警察爭取繁重加給。

勤務壓力大 流動率高

童子瑋指出，長期以來，不論是基隆，或是其他非六都縣市的第一線警察，承擔的勤務強度與六都並無明顯差異，基隆無論交通流量、觀光人潮、港區治安、跨區支援等面向，基隆警察每天所面對的壓力不遜於雙北，有些分局的勤務量甚至比六都部分轄區重，卻無法反映在目前的加給制度上。

目前基隆警察一級分局警勤加給為九千七百元，刑警一萬五千多，但是雙北的警察一級繁重加給是基隆的一倍，員警認為同工不同酬，流動率高。

基隆一名資深的劉姓警員指出，現在警政工作越來越繁重，一、二分局有廟口、車站、機關、港口，工作量大，而鄰近的新北市偏鄉多領繁重加給四、五千元，對基隆警察不公平。童子瑋說，卓榮泰指警勤加給制度會全面檢討，行政院正盤整全國適用情況，將相關制度納入跨部會政策討論，他將持續向中央爭取最合適的待遇，讓制度真正反映每位基層警察的辛勞與付出。

