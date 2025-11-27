跨局處資料整合 北市智慧儀表板 奪IEEE城市首獎

北市府致力打造智慧城市，近期傳出國際捷報，在二〇二五IEEE Smart Cities Contest 中，以「Twin Engines of Taipei’s Smart City： Dashboard Open Source and Open Data Project（雙軸賦能台北智慧城市—儀表板開源與開放資料）」於全球數十個城市中奪下已開發經濟體組首獎。

北市資訊局表示，本次獲獎關鍵在「開源×開放資料」雙引擎策略，透過全面開放儀表板程式碼與資料標準，台北市將原本封閉的政府系統重構為可共用、可複製的技術框架，使不同型態的專案得以快速導入並延伸使用，將交通、工務、民政、警消、災防等逾廿五個局處資料整合於同一視覺化平台，透過多元資料的即時交疊，讓市政能以立體、即時、跨領域的方式掌握路網速率、事故熱點、人流變化等指標。

資訊局說，資料標準化有利於市府、產業及開源社群可依一致規格開發，全面開源也讓民間創新成果可直接併入市府系統。目前新北、桃園等城市已採用相同架構，逐步形成可跨市複製的技術生態。

