獲選模範身心障礙勞工 沈嘉渝展現生命力 暖心服務旅客

三十一歲的沈嘉渝（右）克服先天雙手萎縮、在飯店業找到舞台。（記者蔡愷恆攝）

台北市勞建處昨頒布「模範身心障礙勞工」獎座給卅一歲的沈嘉渝。她不僅克服先天雙手萎縮、在飯店業找到舞台，更在去年確診大腸癌第三期後依然堅持工作，展現讓人敬佩的生命力。她目前任職於春天酒店，是飯店唯一的韓文翻譯，也以設計專長協助多項視覺製作，被稱為「寶藏女孩」。

最初沈嘉渝投入飯店業是負責客務部的總機人員，接應公司所有進線電話服務，像是消費者詢問、業務來電、部門轉接等電話接聽工作。主管漸漸發現沈嘉渝的潛力，鼓勵她投入與顧客面對面互動、韓文翻譯與設計等。沈嘉渝微笑道，「我很喜歡這份工作，每次跟旅客的互動、回饋都讓我覺得很滿足。」她也說，這份經歷帶給她最大的收穫是，比以前更有信心，也相信自己是有能力、是被需要的。

然而，當工作步上正軌時，她被診斷出大腸癌第三期，邁入辛苦的抗癌之路。但公司在生命低谷向她伸出援手，替她申請專屬工作時間，讓她可以回到熟悉的工作環境，與夥伴交流、接觸人群，更感受人與人間的溫暖。如今，她仍持續接受治療，她希望接下來可以好好放鬆身心靈，並準備考取韓文檢定。

