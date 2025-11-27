一殯舊址規劃 北市府：公共服務為主、商用為輔

北市一殯拆除後，暫作為停車場。（殯葬處提供）

台北市第一殯儀館去年拆除，目前空地曬地作為停車場使用，而該地地處中山區精華地段，市府卻遲未有後續規劃。民進黨籍市議員顏若芳說，地方對此地有許多想法，地方有聲音建議警分局等公家單位遷入增加陽氣，她則認為可做複合式圖書館，重點在市府應盡快決定方向向市民報告。但國民黨籍市議員陳炳甫認為，這塊地地處精華地段，交通便捷，可考慮比照北投士林科技園區，採設定地上權方式，市府不必操之過急。

去年6月拆完 現況為停車場、綠地

第一殯儀館於去年六月正式拆除，改建為「第一停車場」，今年五月一日啟用，提供三一五格汽車位、一二八格機車位；此外，並設置六〇〇坪第一綠地，開放市民團體及公司行號辦理市集、展覽及各類行銷推廣活動。

蔣萬安：與花博、圓山、劍潭整體評估

台北市長蔣萬安日前至議會專案報告指出，一殯經綜合考量都市發展整體與各界建議，初步構想此基地未來發展藍圖，將以公共服務為主、商業使用為輔，也能帶動周邊地區再發展及都市更新契機；不過也坦言，目前尚無具體方案，會評估與花博、圓山、劍潭等周邊地區整體規劃，預定明年有初步方向。

顏若芳：可考慮建複合式圖書館

顏若芳說，之前曾傳出衛生局要爭取在此建立社福大樓，但地方擔憂原先因一殯聚集的殯葬業因此就不離開了；如果要蓋社會住宅，習俗上也會覺得此地有點毛毛的。此外，地方也有聲音認為，中山區公所已老舊，可考慮將行政中心移到此處，也將警分局等單位一起進駐，恰好民間習俗也認為有警局陽氣會比較重。

她則認為，大安區有大安森林公園，未來會有音圖，中山區有榮星花園，也可考慮建一個複合式的圖書館，如兼具展覽館功能，還可發展成打卡地標，對當地也很好。

陳炳甫：比照北士科設定地上權

陳炳甫認為，這是台北市最後一塊黃金地點，不僅地處市中心，離捷運、高速公路、機場也都很近，除非已有完整計畫，否則市府不一定要急著處理這塊地。

他舉北士科T17、T18基地為例，一年多前這塊地還是個棘手難題，想不到如今峰迴路轉，國際大廠輝達即將進駐，這塊地發展潛力很高，且市區內已經沒有這種條件的黃金地了，市府要想好再出手，不必操之過急。應可比照北士科進行設定地上權，或蓋個A級辦公室吸引大型外商進駐等，就交由投資方來規劃。

